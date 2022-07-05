Росія скручує крани. Як ЄС готується до безпрецедентної газової кризи?

Успішне проходження європейцями наступної зими може остаточно поставити хрест на залежній від експорту газу Росії. А що якщо ні?

Газовий шантаж – головний інструмент впливу Росії на європейських сусідів. З 2021 року агресор обмежує постачання блакитного палива у Євросоюз, щоб змусити цивілізований світ відмовитись від підтримки України та зняти з себе санкції.

За планом кремлівської верхівки, штучно створена енергетична криза мала б стати точкою розколу в Європейському Союзі та розмити їхню антиросійську риторику.

Поки що цей план не працює. Попри всі труднощі країни ЄС залишаються солідарними та зберігають свій курс на посилення санкцій та надання українцям важкої зброї.

Європейські країни сподіваються за літо підготуватись до опалювального сезону та максимально скинути з себе російське газове ярмо. Росія ж намагається зірвати ці плани та поставити ЄС у вразливе становище перед зимою, щоб вибити собі поступки в питанні України.

Чи зможе ЄС здобути енергонезалежність та підготуватись до важкої зими?

У "Газпрому" горять труби

Енергетична криза у Європейському Союзі неминуча. Надання Україні зброї, фінансової допомоги та введення антиросійських санкцій дали Кремлю достатньо приводів обмежити постачання газу.

Найбільш вразливий період – опалювальний сезон. Європейці вже готуються до важкої зими, поповнюючи запаси. Для того, щоб захистити себе від зривів постачань з Росії країни блоку ще в травні домовилися до листопада заповнити свої газосховища на 80%.

Досягти цього буде важко, адже у травні ціни на блакитне паливо зросли в 4 рази, у порівнянні з минулим роком. Це означає, що 52,5 млрд кубометрів газу, які необхідні до зими, коштуватимуть європейцям ще 58 млрд євро. У 2021 році такий самий обсяг коштував би 14 млрд євро.

Попри всі труднощі, до поповнення запасів країни поставились відповідально. З квітня по червень рівень заповненості газосховищ Євросоюзу зріс з 25% до 52%. І зміцнення позицій ЄС змусило Росію посилити економічний тиск.

В середині червня "Газпром" зменшив постачання на європейський ринок до мінімуму за останні 40 років. У перерахунку на річний обсяг, зараз з Росії постачається втричі менше газу, ніж минулого року. Як результат ціна блакитного палива за кілька тижнів зросла на 95% – до 1700 дол за тис кубометрів.

Такі дії росіян вже змусили країни Євросоюзу припинити поповнення своїх сховищ – тепер вони відкачують звідти газ для покриття дефіциту.

Привід для скорочення постачань мав формальний характер. Офіційно газопровід "Північний потік-1" росіяни поставили на безстроковий ремонт, тож тепер труба працює лише на 40% своєї потужності.

Постпред Росії у ЄС Володимир Чижов переконує, що потік не можуть ввести в експлуатацію на повну потужність через нестачу турбін Siemens, які нібито не можуть повернути з ремонту через санкції.

В Німеччині таку поведінку РФ називають політичним шантажем. А у Siemens заявили, що навіть якби Росії дійсно не вистачало турбін, це б не виправдало настільки сильного скорочення постачань.

Проте найбільшу "свиню" росіяни можуть підкласти в період щорічного технічного обслуговування трубопроводу, яке заплановане на 11-21 липня. 10 днів "Північний потік-1" не працюватиме зовсім.

Зазвичай, коли Росія тимчасово зупиняє прокачку цим газопроводом, вона компенсує ці об'єми додатковим постачанням через Україну та Польщу.

Проте цього року на період технічного обслуговування трубопроводу росіяни відмовилися бронювати додаткові потужності на транзит через Україну, а постачання газопроводом Ямал-Європа з РФ фактично припинені через конфлікт із Польщею.

Наприкінці липня "Газпром" може запросто затягнути плановий ремонт "Північного потоку-1", пославшись на технічні труднощі, й позбавити Євросоюз ключової газової артерії на невизначений термін.

При цьому росіяни продовжують натякати на необхідності укладання довгострокових контрактів, які вони нібито справно виконують, та на готовність запустити скандальний газопровід "Північний потік-2", сертифікацію якого заблокували після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Міжнародному енергетичному агентстві попереджають, що агресор шукатиме будь-які приводи для шантажу та закликає готуватись до подальших зупинок постачань газу до країн ЄС.

Криза вдарить по всіх

На успішне проходження сезону холодів впливає безліч факторів: від обсягу запасів у газосховищах до температури повітря.

"Газпром" має на меті нівелювати всі позитивні фактори. Навіть якщо зима виявиться теплою, росіяни будуть регулярно обмежувати постачання до максимально дискомфортного рівня та ставитимуть підніжки у спробах європейців підготуватись до опалювального сезону.

Ймовірно агресор успішно чинитиме тиск, адже за останні 20 років, за участі російських лобістів, ЄС підлаштував власну економіку під газову інфраструктуру. Втрата Росії як головного імпортера блакитного палива боляче вдарить по всім.

На блакитне паливо припадає 23,7% загального споживання енергії Євросоюзу. Близько третини домогосподарств використовують газ як основне джерело опалення, а п’яту частину електрики виробляють завдяки тепловим електростанціям, які працюють на блакитному паливі.

В окремих країнах залежність від газу є особливо високою. За словами глави німецького енергетичного регулятора Клауса Мюллера, навіть за умови повністю заповнених сховищ Німеччина без російського газу в сезон холодів протримається 2,5 місяця.

Дефіцит енергоносіїв у Нідерландах, Італії, Іспанії, Німеччині здатний вчинити хаос на всьому енергетичному ринку ЄС.

Дефіцит газу вдарить не тільки по гаманцях споживачів, а й по бізнесу та робочим місцям. Країни не допустять, щоб населення залишилось без газу, а тому затягувати паски скоріш за все доведеться в промисловому секторі.

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, восени та взимку цілком ймовірні зупинки на енергоємних підприємствах, зриви ланцюгів постачань та віялові відключення. Платіжки споживачів електроенергії можуть зрости у 2-3 рази.

Зростання цін на енергоносії є головним драйвером рекордної інфляції у єврозоні, яка у травні становила 8,1%. Щоб приборкати зростання цін, Європейському Центральному банку доведеться підвищувати ключову ставку. Це негативно позначиться на діловій активності та загальмує зростання ВВП.

Найгірше, що може статись – повне відключення ЄС від російського газу. За прогнозами уряду Німеччини, це може коштувати країні сотень мільярдів євро та призвести до рецесії. Такий сценарій вважається маловірогідним.

По-перше, тоді Росія втратить потужний важіль впливу, яким можна погрожувати ЄС та маніпулювати цінами. В такому випадку Кремль може забути про збереження впливу на європейському ринку та про нові довгострокові контракти.

По-друге, родовища Ямалу є залежними від експорту в ЄС. Якщо більшу частину постачань зупинити, то газ просто нікому буде споживати. Свердловини доведеться консервувати, що є технічно складним та дорогим процесом.

А до азійського ринку родовища Ямалу не приєднані. Тому швидка переорієнтація на Китай неможлива.

По-третє, втрата європейського ринку може боляче вдарити по "Газпрому", який і без цього страждає від укріплення курсу рубля й не може знайти гроші для виплати дивідендів.

З іншого боку, ставки у війні постійно зростають, а ЗСУ отримує все більше зброї. Ніхто не знає, як далеко готовий піти Путін, щоб зламати міжнародну підтримку України.

Відмовитися від російського

Скорочення постачань газу з РФ співпало з аварією на американському СПГ-терміналі в Техасі, на який припадає п’ята частина експорту США. Ця обставина змусила європейців ще активніше шукати варіанти, як пом'якшити вплив кризи.

За пів року знайти альтернативних постачальників для заміни 150 млрд кубометрів російського газу – неможливо. Тому рішення про відмову від токсичних путінських енергоносіїв має бути комплексним та гнучким.

В останній рік європейські політики почали серйозну дискусію про впровадження масштабних заходів енергоефективності, якими довгий час нехтували через низькі ціни на російський газ.

Зокрема Німеччина оголосила про початок великої кампанії, в рамках якої влада інформуватиме людей про необхідність утеплення будинків. Риторика про початок енергетичної кризи має стимулювати людей діяти швидко.

Тривають спроби пошуку альтернативних постачальників. За перші січень-травень 2022 року експорт СПГ зі США у Євросоюз сягнув 25 млрд кубометрів, що у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У червні вперше в історії обсяг поставленого до ЄС американського скрапленого газу перевищив обсяги російського трубопровідного.

Збільшити постачання в ЄС готується і Катар, який в найближчі 5 років планує наростити експорт СПГ на 65%. Проте за даними агентства Bloomberg, країна вимагає для цього підписання жорстких довгострокових контрактів.

Також допомогти може Норвегія, яка в цьому році повернула в експлуатацію СПГ-термінал у Гаммерфесті та планує запуск трубопроводу в Польщу. Очікується, що цьогоріч країна зможе постачати на 10 млрд кубометрів більше, ніж у 2021 році.

Перспектива диверсифікувати російський імпорт цілком реальна. В майбутньому очікуються нові угоди на постачання газу з Ізраїлю, Азербайджану, Алжиру, Нігерії. Окремо в Європейському Союзі розраховують на нарощування постачань з Катару та США.

Проблема в тому, що більшість потенційних кубометрів, які може отримати ЄС для заміни російського палива, надійдуть через кілька років. Лише частина з них допоможе пройти наступний опалювальний сезон.

Це означає, що наступної зими треба не лише шукати постачальників газу, а й розвивати альтернативні джерела енергії.

Окрім відновлювальної енергетики, яка динамічно розвивається в країнах ЄС, Німеччина планує збільшити генерацію запустивши вугільні електростанції. Це буде тимчасовим відступом від "зеленого курсу", який підтримає промисловість в період підготовки до зими.

Ще один тренд – розвиток атомної енергетики. Румунія планує зводити модульні ядерні реактори американського виробництва, Британія запланувала будівництво 7 атомних станцій до 2050 року, а Бельгія погодилась не виводити з експлуатації свої ядерні об’єкти.

Утім, альтернативні джерела енергії також не здатні повністю вирішити кризу.

Вугільну генерацію гальмуватиме система продажу квот CO2, від якої Євросоюз не відмовиться. Відновлювальна енергетика поки є дорогою та нестабільною, а розвиток мирного атому потребує більше часу та інвестицій.

Отже, для уникнення катастрофи знову знадобиться втручання держави. Країнам ЄС доведеться субсидувати ціни, обмежувати споживання, зменшувати податки, націоналізувати російські активи та підтримувати промисловість. Всі ці заходи уже знайомі європейським політикам з минулого року.

Імовірно, ця зима буде останньою, коли Росія матиме можливість чинити настільки потужний тиск на європейську енергетику. Отже, до опалювального сезону необхідно підготуватись так, щоб у вирішальний момент не довелося йти з агресором на черговий компроміс.