Siemens спростував заяви "Газпрому" про причини скорочення поставок газу до Німеччини
Німецька компанія Siemens спростувала заяви російського "Газпрому" про причини скорочення постачання газу до Німеччини: у Siemens вважають, що причини скорочення постачання політичні.
Про це в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер.
У "Газпромі" стверджують, що скоротити постачання з планових 167 млн кубометрів газу на добу спочатку до 100 млн, а потім і зовсім до 67 млн кубометрів їй довелося через те, що Siemens через санкції не повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту.
Водночас у Siemens вважають, що причини скорочення постачання політичні.
"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу", - наголосив Кезер.
Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%.
Росіяни звинуватили у скороченні невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Таким чином обсяг поставленого газу мав складати лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів.
Утім згодом "Газпром" заявив, що поставлятиме трубопроводом тільки 67 млн кубометрів газу.
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що рішення "Газпрому" було політичним.
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Економічна правда
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