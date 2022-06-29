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Siemens спростував заяви "Газпрому" про причини скорочення поставок газу до Німеччини

Середа, 29 червня 2022, 11:40 - Олексій Павлиш

Німецька компанія Siemens спростувала заяви російського "Газпрому" про причини скорочення постачання газу до Німеччини: у Siemens вважають, що причини скорочення постачання політичні.

Про це в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер.

У "Газпромі" стверджують, що скоротити постачання з планових 167 млн кубометрів газу на добу спочатку до 100 млн, а потім і зовсім до 67 млн кубометрів їй довелося через те, що Siemens через санкції не повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту.

Водночас у Siemens вважають, що причини скорочення постачання політичні.

"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу", - наголосив Кезер.

Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%.

Росіяни звинуватили у скороченні невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Таким чином обсяг поставленого газу мав складати лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн ​​кубометрів. 

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Утім згодом "Газпром" заявив, що поставлятиме трубопроводом тільки 67 млн кубометрів газу.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що рішення "Газпрому" було політичним.

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Економічна правда

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Німеччина Siemens газ Газпром
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