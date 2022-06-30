Акції "Газпрому" впали на понад 30% на Мосбіржі на рішенні не виплачувати дивіденди

Акції "Газпрому" на Московській біржі у четвер впали більше ніж на 30% - це сталося після того, як на річних зборах акціонери відмовилися виплачувати дивіденди за 2021 рік.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на дані торгів.

На мінімумі акції торгувалися по 207,69 рубля, що на 30,2% нижче за ціну закриття минулої торгової сесії.

Близько 11:30 Мосбіржа зупинила торги цінними паперами "Газпрому" на позначці 226,68 рубля (мінус 23,84% до минулого закриття), пише РБК.

Котирування обвалилися після річних зборів акціонерів російського газового монополіста, де вони вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік.

"Акціонери ухвалили рішення, що в поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно", - заявив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.

Індекс Мосбіржі через обвал "Газпрому" просів більш ніж на 5%.

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Економічна правда