Путін знову каже про спроби диверсій на "Турецькому потоці"

Президент РФ Володимир Путін знову заявив про спроби організації вибуху на "Турецькому потоці".

Про це він сказав під час зустрічі з прездентом Туреччини Ердоганом у рамках саміту форуму СВМДА в Астані, передає "Bild на русском".

Так, у розмові з Ердоганом Путін заявив, що Туреччина стала "найнадійнішим маршрутом для постачання газу до Європи". Також Путін зазначив, що запобігл спробі організації вибуху на "Турецькому потоці".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що під час спроби підірвати "Турецький потік" на російській території було заарештовано кілька людей.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що це Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 10 жовтня, за його словами, - "у відповідь на теракти з боку України".

"СБУ вчинила три теракти щодо Курської АЕС і намагалася підірвати Турецький потік", - серед іншого, сказав Путін.

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Економічна правда