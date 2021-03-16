Народному клубу – народне IPO: для чого провінційний футбольний клуб розміщує акції

16 березня рівненський футбольний клуб "Верес" презентує перше в історії України публічне розміщення акцій. Для чого власник команди Іван Надєїн допускає в капітал клубу вболівальників і що ті отримають натомість?

Усе, що відбуватиметься 12 квітня 2021 року, українські футбольні вболівальники та фінансисти спостерігатимуть уперше в сучасній історії країни.

Футбольний клуб з невеликого західного обласного центру, який виступає в першій лізі, проведе на фондовій біржі публічне розміщення власних акцій.

Масштаби угоди за мірками країн ЄС мізерні. Рівненський "Верес" планує залучити 50 млн грн, більше половини з яких власник клубу розраховує отримати від уболівальників.

Що натомість отримають майбутні акціонери рівненського клубу і чи не стане розміщення акцій "Вересу" першим та останнім в українській історії?

Перше IPO

За місяць для українського фондового ринку відбудеться знакова подія. Уперше в його історії компанія здійснить публічне розміщення акцій серед широкого кола інвесторів. Те, що на Заході називається IPO (Initial Public Offering) і відбувається чи не щодня, Україна спостерігатиме вперше.

Першопроходцем стане рівненський футбольний клуб "Верес", який лише з квітня 2020 року оформлений як "публічне акціонерне товариство". Лише така організаційно-правова форма дає право публічно розміщувати власні акцій.

11 березня 2021 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила тимчасовий проспект емісії акцій "Вересу" для публічного розміщення на фондовій біржі ПФТС.

ПАТ "Рівненський народний клуб "Верес" як команда, що носила назву "Колгоспник", була заснована у 1957 році. Сучасну назву клуб отримав у 1991 році. Найбільші досягнення "Вересу" за роки незалежності – шосте місце у Прем'єр-лізі (сезон 2017-2018 років), переможець Першої ліги чемпіонату України (1992 рік), півфіналіст Кубку України (сезон 1993-1994 років). Хоча за підсумками сезону 2017-2018 років команда гарантувала собі місце в Прем'єр-лізі мінімум на рік, утриматися у вищому дивізіоні завадили корпоративні домовленості. Перед початком нового сезону "Верес" об'єднався з ФК "Львів", який грав у другій лізі. Результатом стала рокіровка команд: львівська та рівненська команди замінили одна одну в абсолютно неспівставних футбольних лігах. На екваторі поточного сезону "Верес" посідає третє місце в Першій лізі чемпіонату України. Власником 73,3% акцій "Вересу" є засновник групи компаній "Укртепло" Іван Надєїн. Усі інші акції перебувають на балансі заснованої у 2015 році громадської спілки "Рівненський футбольний клуб "Верес-Рівне".

Про плани провести розміщення акцій на фондовій біржі в інтерв'ю місцевим ЗМІ Надєїн розповів у вересні 2020 року.

"Ми проаналізували досвід інших країн і вважаємо, що це (випуск акцій. – ЕП) дієвий механізм залучення коштів. Ми майже два роки йшли до цього. Це не просто перше розміщення акцій футбольного клубу в історії України. Це вперше в історії України, коли українська юридична особа всередині країни виходить з розміщенням акцій", – зазначив він у коментарі ЕП.

Власник ФК "Верес" Іван Надєїн джерело: charivne

Статутний фонд клубу в рамках розміщення планується збільшити на 50 млн грн з нинішніх 6 млн грн. Усього випустять 500 тис акцій номінальною вартістю 100 грн кожна.

При цьому Надєїн розраховує зберегти за собою контрольний пакет у "Вересі". Для цього йому також доведеться брати участь у розміщенні і придбати акцій мінімум на 23,6 млн грн.

За словами Надєїна, після завершення розміщення другий за розміром акціонер – громадська спілка – пропонуватиме належні їй акції власним членам. Зараз членами спілки є близько 4 тис уболівальників "Вересу".

"Для себе ми це розцінюємо як механізм функціонування футбольного клубу, коли він належить не одній людині, а вболівальникам. Сподіваюся, акції куплять уболівальники, місцевий бізнес, і не тільки український, а й міжнародний", – зазначив Надєїн.

"60% отриманих коштів планується витратити на будівництво спортивно-тренувальної бази для команди. Решта піде на загальні витрати, у тому числі – на розвиток дитячо-юнацької спортивної школи", – повідомили ЕП в інвестиційній компанії Concorde Capital, яка виступає андеррайтером випуску.

Як проходитиме розміщення

З одного боку, 12 квітня в торговельній системі біржі ПФТС з'явиться можливість виставити заявку на купівлю акцій клубу. Зробити це можна через одного з 56 членів біржі, відкривши перед тим брокерський рахунок і рахунок в цінних паперах.

З іншого боку, емітент (ПАТ "Верес") прийматиме виставлені заявки на купівлю.

Хоча номінальна вартість акцій становить 100 грн, це не означає, що саме за такою ціною укладатимуться угоди. Покупці матимуть можливість пропонувати більші і менші ціни. Емітент зможе з ними погодитися і продати або відмовитися, і тоді заявки залишаться неприйнятими.

Відповідно до проспекту емісії, розміщення акцій "Вересу" завершиться 1 березня 2022 року. Тобто клуб може проводити його протягом 11 місяців. Якщо всі акції випуску придбають раніше, датою закриття розміщення буде дата укладення останньої угоди.

Після цього угоди з акціями "Вересу" можна буде укладати лише на вторинному ринку. Тобто кожен з покупців зможе продати їх за ціною, за якою їх будуть готові купити інші учасники торгів. Один з них – Concorde Capital. Компанія підтримуватиме заявки і на купівлю, і на продаж цих акцій, аби різниця між ними була мінімальною.

Потенційним акціонерам клубу слід пам'ятати про додаткові витрати: оплату відкриття брокерського рахунку, рахунку в цінних паперах, комісійні з кожної угоди. У Concorde Capital запевнили, що їх тариф буде мінімальним, проте скільки він становитиме, не уточнили.

Відповідно до тарифів інших інвестиційних компаній, мінімальна вартість такого набору послуг – 350 грн. Проте кожен місяць необхідно буде платити близько 120 грн за обслуговування рахунку в цінних паперах.

"Сподіваюся, дебютний випуск покаже іншим емітентам, що вони також можуть пройти цей шлях та отримати доступ до дешевого фінансового ресурсу.

Є вболівальники, які підтримують клуб з трибун, але якщо в них є можливість підтримати команду фінансово, це ще краще. Якщо клуб розумно розпорядиться цією підтримкою, він зможе стати успішним", – упевнений голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

Витрати "Вересу" на проведення процедури розміщення акцій на 50 млн грн, у тому числі на послуги Concorde Capital та аудиторів, становили більше 1 млн грн, повідомив Надєїн.

Світовий досвід

Для Західного світу розміщення акцій – це норма навіть для футбольного середовища.

На початку березня 2021 року бельгійський футбольний клуб "Брюгге" повідомив про намір провести первинне публічне розміщення акцій на біржі Euronext у Брюсселі.

На різних фондових біржах торгуються акції понад 20 великих футбольних клубів з десяти країн світу.

Першим клубом, акції якого стали торгуватися на біржі, був англійський "Тоттенхем". У 1983 році команда розмістила на Лондонській біржі 41% своїх акцій і залучила 3,3 млн фунтів.

Римський "Лаціо" в травні 1998 року розмістив акції на Міланській фондовій біржі. У перший же день торгів клубу вдалося залучити понад 33 млн дол, а вартість акцій піднялася на 11,5%. У результаті клуб був оцінений 110 млн дол.

У травні того ж року амстердамський "Аякс" став першим клубом з Нідерландів, який провів IPO.

Спочатку акції коштували 10,5 дол за штуку і дозволили залучити "Аяксу" понад 50 млн дол. Пізніше їх вартість знизилася до 3,5 євро. У 2008 році клуб вирішив вийти з біржі.

У травні 2000 року на IPO вийшла італійська "Рома". На торги виставили майже 30% статутного капіталу – 13 млн акцій по 5,5 євро. Результат перевершив очікування: клуб отримав запит на 45 млн акцій. Загалом "Рома" була оцінена 262 млн дол.

У 2007 році французький "Ліон" розмістив на біржі 3,7 млн акцій по 30 дол за штуку. У ході IPO клубу вдалося залучити 108 млн дол. Виручені кошти клуб направив на будівництво стадіону.

У серпні 2012 року англійський "Манчестер юнайтед" у ході IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі залучив 233,2 млн дол. Клуб продав 16,7 млн акцій по 14 дол, хоча планував отримати до 20 дол з акції. Попри це "червоні дияволи" були оцінені 2,33 млрд дол.

Що отримають акціонери "Вересу"

Інвесторам не слід розраховувати на отримання доходу від акцій клубу. У Concorde Capital одразу попереджають, що "виплата дивідендів у найближчому майбутньому не планується".

Для виплати дивідендів необхідно, щоб клуб отримував прибуток, а за період з 3 квітня по 30 вересня 2020 року "Верес" заробив лише 43 тис грн.

Хоча позитивний фінансовий результат для українських футбольних клубів – уже хороший результат. У 2020 році президент клубу "Динамо Київ" Ігор Суркіс повідомив, що щорічні дотації клубу становлять 15-20 млн дол при витратах 30-35 млн дол.

За словами Надєїна, бюджет клубу в сезоні 2018-2019 років становив 4,5-5 млн грн, у сезоні 2019-2020 років – 12 млн грн, у сезоні 2020-2021 років – 28 млн грн, з яких 14 млн грн – видатки на зарплату.

"Це розміщення, очевидно, не має економічного сенсу. Точніше, економічного сенсу брати участь у цьому розміщенні. Це іміджевий хід. Є сумніви, що у "Вересу" достатньо платоспроможних не пов'язаних з клубом уболівальників, які б купили акції. Тому сумнівно, що приклад "Вересу" надихне інші клуби (на розміщення. – ЕП)", – вважає інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

Разом з тим, майбутні власники акцій "Вересу" отримають можливість впливати на важливі для клубу рішення, адже акціонери мають право обиратися до його керівних органів.

Оскільки контрольний пакет акцій клубу залишиться у власності Надєїна, спільно вони зможуть делегувати своїх представників до наглядової ради.

Хоча наглядова рада складається із семи осіб, з яких міноритарні акціонери зможуть призначити максимум трьох, цього достатньо для ухвалення кадрових рішень.

Відповідно до статуту футбольного клубу "Верес", члени ради за поданням генерального директора вирішуватимуть питання призначення і звільнення працівників тренерського штабу та гравців основного складу.