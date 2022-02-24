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Американські індекси падають до 3% через вторгнення Росії в Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 17:10

Індекс Nasdaq Composite впав на відкритті 24 лютого на 449,61 пункту, або 3,45%, до 12 587,88 пункту після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Про це повідомляє Reuters.

Розмір корекції призвів до того, що індекс прийняв "ведмежий тренд".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 301,43 пункту, або 0,91% на відкритті до 32 830,33.

Індекс S&P 500 відкрився зниженням на 69,73 пункту, або 1,65%, до 4 155,77.

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NASDAQ Dow Jones S&P фондовий ринок

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