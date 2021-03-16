Народному клубу – народное IPO: для чего провинциальный футбольный клуб размещает акции

16 марта ровенский футбольный клуб "Верес" представит первое в истории Украины публичное размещения акций. Для чего собственнику команды Ивану Надеину пускать в капитал клуба болельщиков и что те получат взамен? (укр)

Все що відбуватиметься 12 квітня 2021 року українські футбольні вболівальники і фінансисти спостерігатимуть вперше в сучасній історії нашої країни.

Футбольний клуб з невеликого західного обласного центру, який виступає в першій лізі проведе на фондовій біржі публічне розміщення власних акцій.

Масштаби угоди по європейським міркам мізерні. Рівненський "Верес" планує залучити 50 мільйонів гривень, більше половини з яких власник клубу розраховує отримати від вболівальників.

Що натомість отримають майбутні акціонери рівненського клубу та чи не стане розміщення акцій "Вересу" першим і останнім в українській історії?

Перше IPO

За місяць для українського фондового ринку відбудеться знакова подія. Вперше в його історії компанія здійснить публічне розміщення акцій серед широкого кола інвесторів. Те, що на Заході називається IPO (Initial Public Offering) і відбувається чи не щодня, Україна спостерігатиме вперше.

Першопроходцем стане рівненський футбольний клуб "Верес", який лише з квітня 2020 року оформлений як "публічне акціонерне товариство". Лише така організаційно-правова форма дає право публічно розміщувати власні акцій.

11 березня 2021 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила тимчасовий проспект емісії акцій "Вересу" для публічного розміщення на фондовій біржі ПФТС.

ПАТ "Рівненський народний клуб "Верес", як команда, що носила назву "Колгоспник", була заснована у 1957 році. Сучасну назву клуб отримав у 1991 році. Найбільші досягнення "Вересу" за роки незалежності: 6-те місце у Прем'єр-лізі (сезон 2017/2018 років); переможець Першої ліги чемпіонату України (1992 рік); півфіналіст Кубку України (сезон 1993/94 років). Не дивлячись на те, що за підсумками сезону 2017/2018 років гарантувала собі місце у Прем'єр-лізі мінімум на один рік, втриматись у вищому дивізіоні завадили корпоративні домовленості. Тоді, перед початком нового сезону "Верес" об'єднався із ФК "Львів", яка грала у другій лізі. Результатом об'єднання стала рокировка команд - львівська та рівненська команди замінили одна одну в абсолютно не співставних футбольних лігах. На екваторі поточного сезону "Верес" займає третє місце в Першій лізі чемпіонату України. Власником 73,3% акцій футбольного клубу "Верес" є засновник групи компаній "Укртепло" Іван Надєїн. Всі інші акції знаходяться на балансі заснованої у 2015 році громадської спілки "Рівненський футбольний клуб "Верес-Рівне".

Про плани провести розміщення акцій на фондовій біржі в інтерв'ю місцевим ЗМІ Іван Надєїн розповідав ще у вересні минулого року.

"Ми проаналізували досвід інших країн і вважаємо, що це (випуск акцій, ЕП) дієвий механізм залучення коштів. Ми майже два роки йшли до цього. Це не просто перше розміщення акцій футбольного клубу в історії України. Це взагалі вперше в історії України, коли українська юридична особа в середині країни виходить з розміщенням акцій", - зазначив в коментарі ЕП Іван Надєїн.

Власник ФК "Верес" Іван Надєїн джерело: charivne

Статутний фонд клубу в рамках розміщення планується збільшити на 50 млн грн з нинішніх 6 млн грн. Всього випустять 500 тис акцій номінальною вартістю 100 грн кожна.

При цьому Іван Надєїн розраховує зберегти за собою контрольний пакет у "Вересі". Для цього йому також прийдеться приймати участь у розміщенні і придбати акцій мінімум на 23,6 млн грн.

За словами Надєїна після завершення розміщення, другий за розміром акціонер - громадська спілка - пропонуватиме належній їй акцій власним членам. На сьогодні членами спілки є близько 4 тисяч вболівальників "Вересу".

"Для себе ми це розцінюємо як механізм функціонування футбольного клубу, коли він належить не одній людині, а вболівальникам. Сподіваюсь акції куплять вболівальники, місцевий бізнес і не тільки український, а й міжнародний", - зазначив Іван Надєїн.

"60% від отриманих коштів планується витратити на будівництво спортивно-тренувальної бази для команди. Решта - на загальні витрати, в тому числі, розвиток дитячо-юнацької спортивної школи", - повідомили ЕП в інвестиційній компанії Concorde Capital, яка виступає андеррайтером випуску.

Як проходитиме розміщення?

Оскільки публічне розміщення акцій в Україні відбуватиметься вперше, ЕП пояснює як проходитиме цей процес.

12 квітня в торговельній системі біржі ПФТС з'явиться можливість виставити заявку на купівлі акцій клубу. Зробити це можна через одного з 56 членів біржі, відкривши перед цим брокерський рахунок і рахунок в цінних паперах. Це з однієї сторони.

А з іншої сторони, емітент (ПАТ "Верес"), прийматиме виставлені заявки на купівлю.

І хоча номінальна вартість акцій становить 100 грн, це не означає що саме за такою ціною укладатимуться угоди. Покупці мають право запропонувати як більшу ціну так і меншу. Емітент в праві з нею погодитись і продати, або відмовитись і тоді заявка залишиться не прийнятою.

Відповідно до проспекту емісії розміщення акцій "Вересу" завершиться 1 березня 2022 року. Тобто клуб може проводити його протягом 11 місяців. Якщо всі акції випуску придбають раніше, датою закриття розміщення буде дата укладення останньої угоди.

Після цього угоди з акціями "Вересу" можна буде укладати лише на вторинному ринку. Тобто, кожен з покупців зможе продати їх за ціною, за якою її готові будуть купити інші учасники торгів. Один з них - Concorde Capital. Компанія підтримуватиме заявки як на купівлю так і на продаж цих акцій, аби різниця між ними була мінімальною.

Потенційним акціонерам клубу слід врахувати додаткові витрати, які вони понесуть приймаючи участь в розміщенні. Це оплата відкриття брокерського рахунку, рахунку в цінних паперах, а також комісійних з кожної угоди.

В Concorde Capital відповіли що їх "тариф буде мінімальним", проте не уточнили скільки саме він становитиме.

Відповідно до тарифів інших інвестиційних компаній, мінімальна вартість такого набору послуг обійдеться вболівальнику в 350 грн. Проте кожен місяць необхідно буде сплачувати за обслуговування рахунку в цінних паперах - близько 120 грн.

"Сподіваюсь, що дебютний випуск покаже іншим емітентам, що вони також можуть пройти цей шлях і отримати доступ до дешевого фінансового ресурсу. Є вболівальники, які підтримують клуб з трибун, але якщо в них є можливість підтримати команду фінансово то це ще краще. І якщо клуб розумно розпорядиться цією підтримкою, то він дійсно зможе стати успішним", - впевнений голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

Витрати "Вересу" на проведення усієї процедури розміщення акцій на 50 млн грн, в тому числі послуги Concorde Capital та аудиторів, обійшлись в 300 тис грн.

Світовий досвід

Для Західного світу розміщення акцій - це швидше норма ніж виключення. Навіть для футбольного середовища.

На початку березня 2021 року бельгійський футбольний клуб "Брюгге" повідомив про намір провести первинне публічне розміщення акцій на біржі Euronext в Брюсселі.

В даний час на різних фондових біржах торгуються акції більше 20 великих футбольних клубів з 10 країн світу.

Першим клубом, акції якого стали торгуватися на біржі, був англійський "Тоттенхем". В 1983 році команда розмістила на Лондонській біржі 41% своїх акцій і залучила 3,3 млн фунтів.

Римський "Лаціо" в травні 1998 року розмістив свої акції на Міланській фондовій біржі. У перший же день торгів італійському клубу вдалося залучити понад 33 млн дол, а вартість акцій піднялася на 11,5%. В результаті клуб був оцінений в 110 млн дол.

У травні того ж року амстердамський "Аякс" став першим клубом з Нідерландів, який провів IPO. Оцінені інвесторами в 10,5 дол за штуку акції дозволили залучити "Аяксу" понад 50 млн дол. Пізніше їх вартість почала знижуватися і досягла 3,5 євро. У 2008 році було прийнято рішення про відхід клубу з біржі.

У травні 2000 року на IPO вийшла італійська "Рома". На торги виставили майже 30% статутного капіталу - 13 млн акцій вартістю по 5,5 євро. Однак результат перевершив очікування, і клуб отримав запит на 45 млн акцій. В цілому "Рома" була оцінена в 262 млн дол.

У 2007 році французький "Ліон" розмістив на біржі 3,7 млн акцій по ціні в 30 дол за штуку. В ході IPO клубу вдалося залучити 108 млн дол. Виручені кошти клуб направив на будівництво нового стадіону.

У серпні 2012 року англійський "Манчестер Юнайтед" в ході IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі залучив 233,2 млн дол. Клуб продав 16,7 млн акцій по ціні 14 дол, хоча планував отримати до 20 дол з акції. Не дивлячись на це "червоні дияволи" були оцінені в 2,33 млрд дол.

Що отримають акціонери "Вересу"?

Інвесторам не слід розраховувати на отримання доходу від акцій клубу. В Concorde Capital одразу попереджають, що "виплата дивідендів в найближчому майбутньому не планується".

Для виплати дивідендів необхідно, щоб клуб отримував прибуток. А за період з 3 квітня по 30 вересня 2020 року "Верес" отримав прибуток в розмірі лише 43 тис грн.

Хоча позитивний фінансовий результат для українських футбольних клубів - це вже хороший результат. Минулого року президент "Динамо Київ" Ігор Суркіс повідомив, що щорічні дотації клубу складають 15-20 млн дол. При витратах в 30-35 млн дол.

За словами Івана Надєїна бюджет клубу в сезоні 2018/19 років складав 4,5—5 млн грн, у сезоні 2019/20 років — 12 млн грн, а у сезоні 2020/21 років — 28 млн грн, з яких 14 млн грн — видатки на заробітну.

"Це розміщення, очевидно, не має економічного сенсу. Точніше економічного сенсу приймати участь в цьому розміщенні. Це іміджевий хід. І є сумніви, що у "Вереса" достатньо платоспроможних не пов'язаних з клубом вболівальників, які б купили акції. Тому сумнівно, що приклад "Вереса" надихне інші клуби (на розміщення, ЕП)", - вважає інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

Разом з тим майбутні власники акцій "Вересу" отримають можливість впливати на важливі для клубу рішення, адже акціонери мають право обиратись до його керівних органів. Враховуючи те, що контрольний пакет акцій клубу залишиться у власності Івана Надєїна спільно вони зможуть делегувати своїх представників до наглядової ради.

Не дивлячись на те, що наглядова рада складається з семи осіб, з яких міноритарні акціонери зможуть призначити максимум трьох, цього достатньо для ухвалення кадрових рішень.

Відповідно до статуту футбольного клубу "Верес" члени ради, за поданням генерального директора вирішуватимуть питання призначення і звільнення працівників тренерського штабу та гравців основного складу.