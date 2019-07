Як керувати міленіалами. Поради професора IESE Business School

На минулому тижні бізнес-школа CAPS провела тренінг з професором IESE Business School Гвідо Штейном.

Хто такий цей професор і чому його варто послухати? Відповіді ніжче.

5 фактів про лектора Гвідо Штейна

1. Професор кафедри управління персоналом в організаціях і директор відділу переговорів IESE Business School, яка входить до ТОП-5 кращих бізнес-шкіл світу за версією Financial Times.

2. Консультант Microsoft, Danone, Siemens, Deloitte і багатьох інших великих міжнародних компаній.

3. Автор найпопулярнішого іспаномовного курсу на платформі Coursera.

4. Партнер в компанії Inicia Corporate (M & A and Corporate Finance).

5. Автор книг "Managing People and Organizations: Peter Drucker's Legacy", "Now What? Leadership and Taking Charge" і співавтор "Keys to Leadership Success".