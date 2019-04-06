Дивись і вчись: 7 серіалів про гроші і бізнес

ЕП підібрала сім найкращих серіалів про роботу бізнесу, які буде цікаво переглянути як досвідченим керівникам, так і початківцям.

Ні для кого не секрет, що найкращий учитель — власний досвід, проте набагато приємніше вчитися на помилках інших. Однак що робити, коли знайти влучний приклад в реальному житті не вдається?

На допомогу приходять література та кіно. ЕП підібрала топ-7 серіалів про роботу бізнесу, які буде цікаво переглянути як досвідченим керівникам, так і початківцям.

Силіконова долина

Комедійний серіал про молодих айтівців, які об'єдналися для роботи над новим комп'ютерним додатком для стискання даних.

Головний герой, Річард Хендрікс, — сором'язливий програміст, який придумав музичний сайт для пошуку порушення авторських прав. Замість того, щоб погодитися на пропозицію продати проект одному з найуспішніших бізнесменів у Силіконовій долині, він вирішує розвивати бізнес самотужки.

Серіал розповідає про помилки і невдачі недосвідченого бізнесмена та його команди. Сюжет заснований на реальних подіях, а в персонажах можна впізнати прототипи сучасних дослідників Долини.

Мільярди

Історія про талановитого фінансового аналітика Боба Аксельрода, який вижив у теракті 11 вересня та побудував успішну фінансову корпорацію.

Бізнесмен ні в чому собі не відмовляє і навіть віддає частину зароблених грошей на благочинність. Проте безтурботне життя Боба ускладнює федеральний прокурор Чак Роадс, який підозрює підприємця у нечесній грі.

Сюжет серіалу перегукується із сюжетом фільму "Вовк з Уолл-стріт", адже події розгортаються навколо конфлікту між бізнесом та захисником закону. Розслідування складних фінансових операцій, вирішення корпоративних проблем та ухвалення важких рішень не дадуть сумувати навіть втомленому глядачу.

Зупинись і гори

Події розгортаються в період становлення комп'ютерної індустрії на початку 1980-х років. Колишній працівник найбільшої комп'ютерної компанії IBM, самовпевнений Джозеф Максиміліан, має інноваційний погляд на розвиток індустрії.

Натхненний своїми ідеями, він вирішує запустити стартап із створення портативного комп'ютера, у якому можна буде замінювати деталі. Бізнесмен збирає команду таких же молодих спеціалістів, разом з якими бореться з підступними лідерами ринку, власними амбіціями та марнославством.

Хоча це історія про становлення стартапу, в серіалі зачіпаються складні випадки з життя бізнесу, які будуть цікаві навіть найбільш досвідченому бізнесменові.

Божевільні

Події розгортаються у 1960-х роках у великому рекламному агентстві "Стерлінг Купер", розташованому на найпрестижнішій вулиці Нью-Йорка Медісон-авеню.

У центрі сюжету — креативний директор Дон Дрейпер, успішний керівник та маніпулятор. Йому доводиться укладати великі контракти й одночасно змагатися із своїми внутрішніми демонами, адже особисте життя героя далеке від ідеалу.

Постійні подружні зради, відчуття внутрішньої самотності та компроміси з власною совістю — невід'ємна частина особистості головного героя. Такий невротичний стан — не тільки в керівника, а й у його колег. Саме тому серіал назвали "Божевільні", відображаючи ритм життя усіх, хто залучений у цей бізнес.

У серіалі також показано багато корисних прикладів побудови стосунків з клієнтами, ведення складних переговорів та вирішення корпоративних конфліктів.

Офіс

Офісним працівникам можуть здатися знайомими події, які розгортаються в ситкомі "Офіс". Серіал розповідає про життя регіонального представництва компанії Dunder Mifflin, яка займається доставкою паперових виробів.

Керівник компанії Майкл Скот вважає себе людиною з відмінним почуттям гумору, якого люблять і поважають співробітники. Чи справді це так? За допомогою тонких жартів автори "Офісу" розкривають відносини між співробітниками компанії — звичайними людьми із своїми комплексами, страхами та бажаннями.

Серіал знятий у стилі псевдо-документалістики, тому буде цікавий навіть фрилансерам, які на 20 хвилин відчують себе у справжньому офісі.

Як досягти успіху в Америці

Ще один серіал про те, як складно створювати власний бізнес без великого досвіду. За класикою жанру, в центрі сюжету — молоді амбіційні хлопці Кем і Мед, які прагнуть заробляти великі гроші. Вони знаються на дизайнерському одязі і починають продавати нелегально придбані ексклюзивні речі.

Щоб почати власну справу, вони позичають гроші у місцевого кримінального авторитета і починають виробляти одяг під своїм брендом. Проте шлях до американської мрії не такий простий, як здавалося спочатку, і молодим підприємцям доведеться зіткнутися з купою труднощів.

Форс-мажори

Комедійно-драматичний серіал, який також перекладають як "Позови" (Suits), чіпляє своєю динамічністю та напруженістю сюжету. Хоча фільм розповідає про роботу юридичної компанії, його буде цікаво подивитися будь-якому підприємцю.

Головні герої, випускник Майк Рос та відомий адвокат Харві Спектр, вирішують складні конфлікти між корпораціями. Співпраця з бізнес-гігантами вимагає залізної витримки та високої ерудиції, чим безперечно володіють головні персонажі.

Бонус до цікавого сюжету — можливість подивитися на акторську гру герцогині Сассекської, дружини британського принца Гарі, яка зовсім недавно була акторкою і грала одну з головних ролей у цьому серіалі.