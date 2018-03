Скандал навколо Facebook: хто і навіщо злив дані 50 мільйонів користувачів

Найвпливовіші світові медіа The New York Times і The Guardian довгий час займались розслідуванням втручання Facebook у вибори президента США та Brexit через маніпуляції інформацією. 17 березня вони випустили свої розслідування.

Обидва розслідування спираються на свідчення колишнього співробітника Cambridge Analytica, фахівця з аналізу даних Крістофера Вайлі, який, зокрема, працював з передвиборчим штабом Дональда Трампа в 2016 році.

За словами Вайлі, ще в 2014 році Cambridge Analytica використовувала особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook, отримані без їх дозволу, для розробки програми, яка дозволила створювати індивідуальні портрети американських виборців і маніпулювати їхньою думкою за допомогою політичної реклами.

"Ми використовували Facebook, щоб зібрати дані мільйонів профілів користувачів. І ми побудували моделі для того, щоб використовувати те, що нам стало про них відомо, щоб звернутися до їх внутрішніх демонів", — заявив він The Guardian.