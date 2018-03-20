Скандал навколо Facebook: хто і навіщо злив дані 50 мільйонів користувачів

В компанії Facebook стався найбільший витік данних в історії. Ці дані допомогли Трампу стати президентом Америки, а британцям вийти з Європейського Союзу. Як це відбулось, хто винен і що буде далі.

Що сталось? Найвпливовіші світові медіа The New York Times і The Guardian довгий час займались розслідуванням втручання Facebook у вибори президента США та Brexit через маніпуляції інформацією. 17 березня вони випустили свої розслідування. Обидва розслідування спираються на свідчення колишнього співробітника Cambridge Analytica, фахівця з аналізу даних Крістофера Вайлі, який, зокрема, працював з передвиборчим штабом Дональда Трампа в 2016 році. За словами Вайлі, ще в 2014 році Cambridge Analytica використовувала особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook, отримані без їх дозволу, для розробки програми, яка дозволила створювати індивідуальні портрети американських виборців і маніпулювати їхньою думкою за допомогою політичної реклами. "Ми використовували Facebook, щоб зібрати дані мільйонів профілів користувачів. І ми побудували моделі для того, щоб використовувати те, що нам стало про них відомо, щоб звернутися до їх внутрішніх демонів", — заявив він The Guardian.

А раніше про це не знали? В кінці 2016 року швейцарський журнал Das Magazin вже публікував розслідування про те, що саме технології таргетованої реклами в мережі Facebook вплинули на підсумки виборів в США і референдуму про вихід Великобританії з ЄС. За даними видання, Cambridge Analytica закуповувала персональні дані з усіх можливих джерел — кадастрових списків, бонусних програм, телефонних довідників, клубних карт, газетних підписок та навіть медичних карток. Після цього CA схрещувала ці дані зі списками зареєстрованих прихильників партій і списками лайків та репостів в Facebook, будуючи таким чином особистий профіль кожного користувача. "З цифрових даних раптом виникають люди зі страхами, прагненнями та інтересами - і з адресами проживання", — йдеться в Das Magazin. Саме це використовувала Cambridge Analytica. У липні 2016 року волонтери кампанії Трампа отримали додаток, який підказував політичні уподобання і особистісні типи жителів того чи іншого будинку. Таким чином, вони могли будувати свою агітаційну розмову, виходячи з цих даних, маніпулюючи при цьому думкою співрозмовників. Зворотну реакцію волонтери також записували в цей додаток, який відправляв дані в аналітичний центр Cambridge Analytica. Потім в дію вступав Facebook і таргетована реклама, а точніше — мікротаргентинг, орієнтований на дуже маленькі групи користувачів. Як відомо, три чверті рекламного бюджету передвиборчої компанії Трамп вклав саме в цифрову сферу, таким чином перетворивши соцмережу на досконалу зброю і кращого помічника на виборах. Після цього Cambridge Analytica також допомагала проводити агітаційні кампанії перед британським референдумом про вихід з ЄС. Технології CA збирали інформацію про британців в соцмережах і розсилали спеціальні рекламні повідомлень, які агітували за вихід Британії з ЄС.

З чого все почалось? Все почалось з додатку "thisisyourdigitallife" — створеного нібито для дослідницьких цілей і дослідження психологічних портретів користувачів, який отримував дані по API. Створив його російсько-американський академік, доцент Санкт-Петербурзького університету Олександр Коган. За весь час до нього підключилися близько 270 тисяч осіб. При цьому кожен користувач давав згоду на обробку не лише своїх персональних даних, зазначених на Facebook, але і даних користувачів зі списку друзів. За інформацією NYT, в сумі Коган отримав відомости приблизно з 50 мільйонів профілів. Cам Коган збирав інформацію легально, з дозволу Facebook та згідно з його правилами.

А потім? Потім він передав дані третім особам — компаніям Eunoia Technologies і Cambridge Analytica — що вже виходило за межі дозволеного соцмережею. Як стало відомо, Коган також отримував гранти від російського уряду на вивчення емоційних стану користувачів Facebook. Тому, ймовірно, ці дані могли опинитися і в руках РФ Дізнавшись про це, Facebook вимагала видалити додаток і знищити всю інформацію про користувачів. Професор і компанії, до яких ця інформація потрапила, заявили про знищення даних. Однак, як йдеться в розслідуванні, копії цих даних й досі можна знайти навіть у відкритому доступі в інтернеті. Крістофер Вайлі заявив, що Facebook навіть не перевірив, чи справді дані були видалені. Зазначається, що протягом останніх трьох років Facebook було відомо, що отримана інформація продовжує використовуватись CA, однак соцмережа нічого не зробила, щоб убезпечити своїх користувачів від використання інформації про них в політичних цілях. В березні 2018 року Facebook ніби-то "дізналася", що дані все ж не були видалені. Після цього компанія у своєму блозі повідомила про блокування роботи профілів Когана і компаній в соцмережі. Також у Facebook зауважили, що за необхідності будуть судитися з компаніями, щоб залучити їх до відповідальності та підзвітності за будь-яке незаконне поводження. Cambridge Analytica після звернення Facebook, ще раз публічно заявила, що позбулася даних користувачів соцмережі.

Що тепер? Незважаючи на те, що Facebook офіційно відхрестився від діяльності Cambridge Analytica, в США вже задумались над можливими санкціями щодо компанії. Так, прокурори кількох штатів уже заявили про те, що відкривають провадження проти Cambridge Analytica, керівництва Facebook та особисто Марка Цукерберга, а сенатор Марк Уорнер, який представляє Демократичну партію США, заявив, що політика Facebook нагадує часи Дикого Заходу. В ЄС також заявили, що розслідують інформацію про неправомірне використання даних користувачів Facebook. Після публікації розслідувань акції Facebook впали на 7%, а статки самого Цукерберга зменшилися на 6 мільярдів. Керуючий партнер агенції цифрових комунікацій PlusOne Максим Cаванєвскій стверджує, що соціальній мережі загрожує величезний штраф — 20 тисяч доларів за кожного з 50 млн користувачів, дані яких незаконно використовувалися. Це може привести до банкрутства компанії. Сам Цукерберг ситуацію поки що не прокоментував. Однак, NYT повідомила про звільнення директора з інформаційної безпеки Facebook Алекса Стамоса.

Що взагалі таке ця Cambridge Analityca? Як зазначається на сайті самої компанії, Cambridge Analytica займається впливом на поведінку користувачів в соціальні мережах. По суті, Cambridge Analytica займається рекламою, а великі обсяги даних про користувачів використовує, щоб доносити те чи інше повідомлення від політика або комерційної компанії максимально ефективно. Cambridge Analytica називає себе лідером індустрії з 25-річним досвідом. Однак, насправді компанія створена в 2013 році за участю сім'ї Мерсер, головних донорів передвиборного штабу Дональда Трампа, а віце-президентом компанії є Стівен Беннон — колишній радник Трампа. Зараз компанію звинувачують в тому, що вона втручалася в хід виборів по всьому світу, використовуючи хабарі і поширення ганебної інформації про кандидатів в інтернеті.