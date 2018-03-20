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Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів після скандалу з витоком даних

Вівторок, 20 березня 2018, 09:45
 

Статки Марка Цукерберга скоротилося на 6,06 мільярда доларів за останню добу через зниження курсу акцій Facebook.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Незважаючи на втрату понад шести мільярдів, Цукерберг залишається на четвертій позиції рейтингу найбагатших людей планети.

Нагадаємо, Facebook почала внутрішнє розслідування після того як стало відомо, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки в соціальній мережі. В компанії це спростовують. 

Після цього акції компанії впали на 4,4 відсотка.

Економічна правда

Цукерберг Facebook
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