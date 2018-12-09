МВФ обговорить співпрацю з Україною 18 грудня

Правління Міжнародного валютного фонду 18 грудня проведе засідання, на якому обговорить співпрацю з Україною.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на календар засідань виконавчої ради МВФ.

Зазначається, що посадовці планують обговорити нову програму співробітництва з Україною – stand-by – і скасування програми розширеного фінансування, яка розпочалася в березні 2015 року.

5 грудня Кабінет міністрів України схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Тепер 14-місячну програму stand-by має затвердити Рада МВФ.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

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Українська правда