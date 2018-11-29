МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за програмою Stand-by
Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.
Про це йдеться у заяві Лагард від 28 листопада за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.
"Я мала конструктивну бесіду з президентом Порошенком сьогодні, ми обговорили стан очікуваної угоди stand-by.
Президент поінформував мене про основні показники бюджету на 2019 рік, який нещодавно був схвалений парламентом і наразі знаходиться на розгляді співробітників МВФ", - повідомила Лагард.
За її словами, попередня оцінка є задовільною, і очікується, що процес незабаром завершиться.
Ми також дослідили можливу технічну допомогу з боку МВФ, щоб зміцнити податкову адміністрацію та зробити податкову систему більш сприятливою для зростання, забезпечуючи при цьому боргову стійкість", - йдеться у заяві.
"Всі попередні дії, як очікується, будуть завершені українськими органами влади до 10 грудня 2018 року, і найближчим часом буде скликано засідання Виконавчого ради для обговорення угоди stand-by", - підкреслила директор-розпорядник МВФ.
Лагард додала, що під час розмови з Порошенком вони "підтвердили позитивні стосунки та співпрацю між Україною та МВФ".
Раніше Міжнародний валютний фонд заявив про відсутність юридичних обмежень для продовження співпраці з Україною під час воєнного стану.
Нагадаємо, у жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.
Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна
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