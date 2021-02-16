Радник Зеленського про МВФ: Очікуємо, що співпраця буде продовжена

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що технічна частина переговорів з МВФ триває за кількома напрямками - з Мінфіном, з Мін'юстом і Нацбанком.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, - параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був" , - заявив Устенко.

За його словами, ті питання, які все ще обговорюються з МВФ, пов’язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

Радник Зеленського додав, що немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ.

"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена.

По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії. Можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде цього року, але зростання очевидно буде, за прогнозами КМУ - 4,5%", - зазначив Устенко.

"Говорити, що буде порушена курсова стабільність, я б точно не став. Золотовалютні резерви - на рівні 29 млрд доларів, фактично 9-річний максимум, вони перекривають п’ять місяців нашого імпорту (небезпечним вважається, якщо не дотягує до трьох місяців і так було майже до кінця 2019 року)", - додав він.

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