Вітренко: Обговорення з МВФ вирішення проблем в енергосекторі триває

Україна та МВФ продовжують обговорювати можливі шляхи подолання проблем в енергосекторі, при цьому Київ підтверджує зобов'язання скасувати обмеження ціни на газ для населення після березня і для теплокомуненерго в режимі спецзобов'язань після квітня.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Обговорення не припинялося: ми обговорювали різні підходи і різні рішення тих проблем, які накопичилися в електроенергетиці і газовому секторі", - сказав Вітренко.

"По електроенергії ми ще напрацьовуємо механізми, що робити на найближче майбутнє і на більш довгостроковий період. Обговорюємо з тим же МВФ", - додав він.

За словами в.о. міністра, для ТКЕ також напрацьовуються рішення для їх стабільного розвитку після скасування режиму ПСО.

"Щоб тарифи до кінця року точно не збільшувалися і щоб потім ми теж не бачили якогось надзвичайного росту", - пояснив Вітренко.

При цьому, коментуючи свою заяву про те, що після скасування з квітня обмеження ціни газу для населення в 6,99 грн/куб. м. він не подорожчає до кінця року, він уточнив, що мова йде про річний продукт.

За його словами, багато що залежить від активних дій уряду.

"За певних умов і певних активних діях уряду можна зробити так, щоб ринковим способом ринкова ціна такого річного продукту не перевищувала 6,99. Ми бачимо для цього реальні можливості", - підкреслив Вітренко.

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Нагадаємо:

Ціни на газ не зростуть вище встановленого урядом рівня 6,99 гривні за кубометр і після того, як держрегулювання втратить дію у квітні.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубометр діятиме до кінця березня цього року.

НАК "Нафтогаз" підняв ціну на газ для постачальників тепла у січні з 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках покладених спеціальних обов’язків (ПСО).

Уряд підписав меморандум із місцевою владою щодо тарифів на тепло та гарячу воду, до кінця опалювального сезону вони підвищуватися не будуть.

Меморандум зокрема передбачає, що підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.