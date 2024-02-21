Навіщо митниці функції оперативно-розшукової діяльності і слідства?

Набуття Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу передбачає необхідність наближення українського законодавства, процедур і владних структур до певних стандартів.

Цілком прогнозованим є те, що за умови набуття членства на Україну покладатиметься завдання із захисту не лише власних митних інтересів, а і східних кордонів європейської спільноти в цілому.

Незважаючи на "прозорість" кордонів всередині європейського співтовариства, у країнах-учасницях митні органи відіграють ключову роль в реалізації захисної функції, направленої на виявлення фактів незаконного переміщення зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, тобто на протидію так званій "класичній" контрабанді. Крім того, значна увага приділяється питанням запобігання незаконному ввезенню на територію країн ЄС підакцизної групи товарів, особливо тютюну і тютюнових виробів.

Це є вкрай актуальним і для України. Протягом 2023 року українські митники припинили 298 спроб незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів на понад 76 млн грн. Серед предметів правопорушень: майже 10 млн сигарет, 108 тис електронних цигарок, стіки і рідина до них, а також сигари та тютюн. Такі масштаби свідчать про цілі схеми контрабанди – напрацьовані, хоч і не завжди дієві.

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Тим часом контрабанда несе цілий комплекс загроз для функціонування держави та благополуччя громадян. Це неконтрольований обіг наркотиків та зброї, потрапляння на внутрішній ринок неякісної та фальсифікованої продукції, створення неконкурентних умов для національного товаровиробника. Проте найбільшим негативним наслідком є створення стійких транскордонних злочинних угрупувань, які на тлі контрабанди отримують фінансові можливості для своєї діяльності та стрімкого розвитку.

Саме прагнення відповідати стандартам законодавства країн ЄС сприяло внесенню змін до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, а також контрабанду підакцизних товарів.

Аналіз справ про порушення митних правил, заведених у 2023 році за статтями 482, 483 Митного кодексу, свідчить, що за умови чинності на той час норм щодо криміналізації контрабанди, кожне сьоме порушення було б кваліфіковане саме як кримінально каране діяння, а саме – у 170 з 1180 випадків. При цьому в більшості виявлених фактів загальна вартість предметів контрабанди більше ніж у десять тисяч разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є контрабандою у великих розмірах.

Очевидно, що така кількість спроб масштабної контрабанди товарів негативно впливає на національну економіку та створює загрозу безпеці України. Тому з 1 липня цього року законом буде передбачено кримінальну відповідальність за контрабанду товарів, вартістю понад 7,57 млн гривень.

Як працюють митні органи в Євросоюзі

Одним із головних факторів, який обумовлює ефективну протидію як "класичній" контрабанді, так і контрабанді сигарет, є широкий інструментарій повноважень, яким наділені митні органи країн ЄС.

У державах, з якими Україна має спільний кордон, а також у країнах, які забезпечують безпеку зовнішніх кордонів євроспільноти, митні органи у тій чи іншій мірі наділені повноваженнями правоохоронних органів і мають право здійснювати весь спектр розшукових заходів, направлених на викриття схем незаконного переміщення товарів та осіб, причетних до цього.

Такими важливими заходами є право здійснювати аудіо- та відеоконтроль особи, арешт, огляд кореспонденції, зняття інформації з електронних інформаційних систем тощо.

Сусідня з Україною Молдова, яка також обрала євроінтеграційний вектор руху, вже зробила вагомі кроки у наданні митним органам повноважень на здійснення оперативно-розшукових заходів.

Натомість в Україні митники не мають у своєму розпорядженні інструментарію розшукових заходів, який би дозволив більш ефективно протидіяти фактам контрабанди. Хоча навіть з таким обмеженим функціоналом активно протидіють спробам незаконного переміщення через кордон партій високоліквідних товарів, а також заборонених для переміщення речовин. Так, протягом 2023 року в Україні виявили 11935 порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн.

Одним із дієвих методів запобігання правопорушенням є взаємодія з митними органами іноземних держав. Для перевірки законності експортно-імпортних операцій при наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності декларування товарів підприємствами, митники направляють запити колегам з інших країн.

У ході таких перевірок окрім підтвердження або спростування достовірності даних про товари, перевіряються також факти існування іноземних контрагентів, укладання контрактів, перерахування коштів та інше. Саме ця інформація має ключове значення і дає можливість не тільки встановити факт переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, але й викрити довготривалі схеми ухилення від сплати обовʼязкових митних платежів, виявити потенційних порушників та припинити скоєння правопорушень в подальшому.

Обмеженість повноважень української митниці через відсутність права на проведення оперативно-розшукової діяльності ускладнює можливість повною мірою бути задіяними в системі взаємодії та обміну інформацією, у тому числі з митними органами іноземних держав.

Усе це впливає на ефективність боротьби з контрабандою та якість забезпечення національної безпеки держави в цілому.

"Митниця повинна відігравати центральну роль у виявленні і переслідуванні контрабанди", - МВФ

На необхідності посилення інституційної спроможності митних органів постійно наголошують представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM) та інших міжнародних інституцій.

Аналогічну позицію систематично висловлюють представники оціночних місій Митно-прикордонної служби США, яка фінансує ряд проєктів, повʼязаних з удосконаленням правоохоронної діяльності митних органів. Експерти митної адміністрації США констатують, що існуючі повноваження з протидії контрабанді, наявні у правоохоронних підрозділів митних органів України, є недостатніми, та рекомендують розширити коло таких повноважень.

Всесвітня митна організація у звітах своєї технічної місії регулярно зазначає нагальну необхідність включення Державної митної служби України до переліку органів, які здійснюють оперативно-розшукову та слідчу діяльність.

Також Міжнародний валютний фонд у своєму звіті "Україна: митна реформа в національній фінансовій стратегії" у вересні 2023 року зазначив: у доповнення до криміналізації товарної контрабанди необхідно переглянути роль та повноваження митної служби. Митниця повинна грати центральну роль у виявленні і переслідуванні контрабанди та інших суттєвих злочинів в митній зоні.

Як бачите, можливість здійснення ОРД і слідства - не забаганка митниці і не ноу-хау в міжнародній практиці, а норма в прогресивних країнах світу, що довела свою ефективність.

ДМС - рівна серед європейських митних інституцій

З огляду на євроінтеграційний вектор руху нашої держави нагальним і вкрай важливим кроком є розширення повноважень митних органів.

Саме розуміння необхідності гармонізації митного законодавства України із законодавством ЄС обумовило внесення Урядом країни до Національної стратегії доходів до 2030 року таких заходів, як прийняття закону щодо надання митним органам права здійснювати оперативно-розшукову діяльність та проводити досудове розслідування у справах про контрабанду, а також надання таких повноважень підрозділам внутрішньої безпеки.

Це допоможе митникам виявляти не лише безпосередніх виконавців, а й організаторів злочинів, у тому числі в тих випадках, коли вчинення контрабанди товарів здійснюється за сприяння посадовців митниць.

Таке посилення антикорупційних заходів і розбудова правоохоронної функції митних органів відповідатиме існуючій практиці багатьох європейських країн і забезпечить можливість українській митниці бути рівною серед митних адміністрацій країн ЄС.