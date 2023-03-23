Чому США та країни "Великої сімки" дозволяють порушувати нафтові санкції проти росії

Розслідування Global Witness щодо недотримання цінового ліміту на російську нафту, введеного країнами "Великої сімки", виявило системні порушення та майже повну відсутність нагляду з боку органів влади.

Поки трейдери застосовують все більш непрозорі торгові практики, ми виявили до 20 млн бар російської нафти сорту ESPO вартістю 1,5 млрд дол, які мали б підпадати під дію цінового обмеження, але були продані за значно вищою ціною.

Обмеження ціни G7, яке набуло чинності в грудні, забороняє західним компаніям торгувати російською нафтою, якщо вона продається вище 60 дол за бар.

Проте розслідування Global Witness показує, що на Далекому Сході британські та європейські компанії беруть участь у торгівлі російською нафтою, продаючи її за ціною 76 дол за бар, що є явним порушенням цінового ліміту.

Ми проаналізували торгівлю одним сортом російської нафти – ESPO – і перевірили дотримання 60-доларового ліміту. Наші висновки показують, що непрозорий дизайн нафтових санкцій проти росії дозволяє західним компаніям вести бізнес у звичайному режимі, мало турбуючись про штрафи або покарання.

ESPO, їдьмо

ESPO – це сорт нафти, що постачається через Східно-Сибірський Тихоокеанський трубопровід і доставляється на азіатські ринки з російського порту Козьміно.

Дані Refinitiv Eikon показують, що ціна ESPO в грудні та січні, перші два місяці дії цінового обмеження, становила в середньому 76 дол за бар. За цей час ціна жодного разу не опускалася нижче 68 дол за бар.

У період з 5 грудня до 31 січня ми зафіксували трохи менше 60 поставок ESPO загальним обсягом понад 40 млн бар, які вийшли з Козьміно в напрямку Китаю. Вирішальну роль у цьому відігравали західні компанії, які зобов'язані надавати докази, відомі як атестації, що вантажі продаються за ціною, нижчою за граничну.

Виходячи з аналізу участі західних торгових, судноплавних і страхових компаній, до 50% виявлених угод з нафтою ESPO мали б підпадати під обмеження ціни. Це понад 20 млн бар нафти загальною вартістю 1,5 млрд дол. Ринкові дані свідчить, що вся ця торгівля відбувалася за цінами, вищими за ліміт.

Що показують комерційні бази даних

За даними морської бази даних Lloyds List Intelligence, з усього обсягу торгівлі ESPO в грудні і січні 19% вантажів перевезли судна грецьких судновласників. Щонайменше 42% всіх вантажів ESPO перевезли танкери, які в лютому 2023 року користувалися британським або європейським страхуванням.

Кожна компанія в ланцюжку поставок за законом була зобов'язана збирати підтвердження, що вантажі були придбані за ціною, не вищою за граничну.

Існують докази того, що європейські трейдери продовжують торгувати нафтою ESPO. Товарна база даних Kpler ідентифікує Paramount Energy and Commodities SA як реалізатора чверті обсягів ESPO, проданих до 31 січня.

За даними Kpler, маловідома женевська фірма почала торгувати ESPO в серпні 2020 року і відіграла значну роль у підтримці торгівлі російською нафтою з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, продавши понад 39 млн бар.

Компанію Paramount SA засновав голландський трейдер Нільс Троост, який працює в Женеві на вулиці Rue du Villereuse. Цю інформацію містив сайт компанії, який був видалений у березні 2023 року.

Якщо швейцарська компанія торгувала нафтою ESPO, ці операції підпадуть під дію цінового обмеження. Коли ми зв'язалися з женевським офісом Paramount, щоб перевірити ці угоди, компанія відхилила численні прохання про коментарі.

Трейдери-близнюки і російська нафта

Global Witness отримала російські митні дані, які показують експортні операції відправки нафти ESPO з порту Козьміно. Починаючи з 2020 року, Paramount SA регулярно була експортером цієї нафти.

Проте з червня 2022 року Paramount Energy and Commodities DMCC, що базується в Дубаї, замінила Paramount SA як експортера в регулярних угодах з ESPO.

Митні дані свідчать, що дубайська компанія перебрала на себе функції швейцарської компанії з червня 2022 року, невдовзі після того, як західні країни оголосили про санкції проти російської нафти.

Національний економічний реєстр ОАЕ показує, що в грудні 2020 року, через чотири місяці після того, як Paramount SA почала торгувати нафтою ESPO, у Дубаї була створена компанія Paramount DMCC.

Дубайська компанія описується як "офіс" швейцарської компанії, а директор швейцарської компанії Нільс Троост, як повідомлялося, працював у Дубаї. Однак публічної інформації про відносини між цими організаціями дуже мало.

Коли Global Witness звернулася до компанії Paramount DMCC із запитанням про відносини між цими двома організаціями, Paramount DMCC не відповіла. Позиція Paramount полягає в тому, що дубайська компанія діє відповідно до санкцій.

Дубайські реєстри не вимагають від компаній розкривати інформацію про своїх власників, акціонерів чи директорів. Однак для відкриття філії в Дубаї компанія повинна вказати зареєстрованого керівника.

Дубайська компанія могла бути зареєстрована як філія женевської. Якщо це так, то операції Paramount DMCC з російською нафтою підпадали під обмеження ціни.

Компанія Paramount може працювати поза межами юрисдикції цінового ліміту за умови, що компанія, зареєстрована в Дубаї, не має європейських працівників, не веде бізнесу в Європі і не контролюється європейською компанією.

Global Witness не стверджує, що Paramount через свої компанії в Женеві чи Дубаї порушує міжнародні санкції чи граничну ціну на російську нафту. Проте залишаються питання щодо характеру власності та контролю Paramount DMCC.

Незалежно від структури власності Paramount, яку неможливо з'ясувати з публічно доступної інформації, ніхто не заперечує, що нафта ESPO торгується за ціною, яка значно перевищує 60-доларове обмеження.

У лютому помічник секретаря з питань економічної політики Мінфіну США Бен Гарріс заявив нафтовикам, що ліміт ціни "дає покупцям надзвичайні важелі впливу для ведення переговорів про зниження ціни на російську нафту".

Мінфін США також відзначав, що особа, яка ухиляється від санкцій або намагається їх порушити, ризикує зіткнутися з цивільними або кримінальними правовими наслідками. Хтось повинен сказати про це покупцям нафти Paramount.

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