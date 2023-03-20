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"Роснєфть" торік скоротила чистий прибуток на 7,9%

Понеділок, 20 березня 2023, 18:33 - Анастасія Жарикова

Чистий прибуток російської державної нафтогазової компанії "Роснєфть" за підсумками 2022 року скоротився на 7,9% на тлі введених Заходом санкцій.

Про це свідчать дані звітності компанії.

У 2022 році чистий прибуток "Роснєфті" становив 813 млрд руб, порівняно з 883 млрд руб прибутку в 2021 році.

Водночас операційний прибуток зріс на 8,9% до 1,52 трлн руб, у 2021 році він становив 1,38 трлн руб.

Показник EBITDA зріс на 9,5% з 2,33 трлн руб до 2,55 трлн руб.

Сума заборгованостей з передоплат скоротилася на 0,7 трлн руб.

Нагадуємо:

Суд у вівторок відхилив позов російської нафтової компанії "Роснєфть" проти рішення взяти під управління її німецькі дочірні компанії і встановити контроль над нафтопереробним заводом Schwedt.

Росія компанії санкції
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Економічна правда
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