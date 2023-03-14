Як Європа налагодила "сірий імпорт" в Росію через її сусідів

Аналіз торговельних даних ООН показує, що за останній рік Німеччина, Польща та інші європейські країни в декілька разів збільшили експорт, зокрема електроніки й підсанкційних товарів, у Вірменію, Туреччину та Киргизстан.

А звідти – до Російської Федерації.

Після початку великої війни багато розвинених країн припинили торгівлю з Москвою, залишивши росіян без доступу до продуктів Apple або німецьких автомобілів Volkswagen. У деяких випадках західні компанії добровільно припинили постачання своїх товарів.

А там, де західний бізнес не хотів добровільно залишати РФ, уряди розвинених країн запроваджували санкції, які блокували постачання критично важливих для Кремля імпортних товарів. Наприклад, деталей для літаків чи напівпровідникових компонентів для електроніки.

Всі розраховували, що це підірве здатність Москви вести війну. Можливо, так би сталось, якби путінському режиму не допомагали "дружні держави".

Хоча після вторгнення в Україну російська влада перестала публікувати статистичні дані про свою зовнішню торгівлю, аналітики та економісти все ще можуть робити висновки про торговельні операції держави-терориста за узагальненими даними інших країн.

Аналіз цих торговельних зв’язків, проведений ЕП, показує, що Кремль налагодив паралельні канали для імпорту підсанкційних товарів, які зі струмочків рік назад перетворилися уже сьогодні на повноцінні річки.

Так, в листопаді-грудні 2022 року обсяги зовнішньої торгівлі Росії сягнули 75-80% від довоєнного рівня. Як і завдяки кому це стало можливим?

Як за рік змінилася торгівля сусідів Росії

В той час як Німеччина та Італія за 2022 рік офіційно скоротили експорт своїх товарів до Російської Федерації більш ніж удвічі, інші держави, такі як Вірменія, Киргизстан та Туреччина, заповнили цю прогалину.

Так Вірменія вчетверо збільшила поставки товарів до РФ – з 85 млн дол до 325 млн дол, Киргизстан – вдесятеро – з 30 млн дол до 325 млн дол, а Туреччина – майже втричі – з 500 млн дол до 1,3 млрд дол.

Компанію їм складають і деякі інші "нейтральні" країни, які не підтримали західні санкції, і які поки що не оприлюднили статистику торгівлі. За даними агентства Bloomberg, серед них Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан. Останній, щоправда, збільшив експорт в Росію на символічні 10%.

Важливим партнером Росії залишається і Китай, поставки з якого хоч і не зросли так сильно, як з інших країн, але загалом набагато вагоміші. Так експорт з Піднебесної до Москви в листопаді 2022 року склав 8,8 млрд дол проти 8,1 млрд дол за аналогічний місяць 2021 року.

Як за рік війни змінився експорт країн-сусідів до Росії

2022 Італія 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000% 1100% 2022 Білорусь Білорусь, як і Росія, з березня 2022 року приховала торгову статистику 2022 Вірменія Вірменія збільшила поставки в РФ в 4 рази 2022 Гонконг 2022 Естонія 2022 Киргизстан Киргизстан за рік збільшив експорт в 10 разів 2022 Китай 2022 Латвія 2022 Литва 2022 Німеччина 2022 Польща 2022 Сербія 2022 Туреччина 2022 Угорщина 2022 Узбекистан 2022 Японія Зміна експорту в РФ у % Італія 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000% 1100% Білорусь Вірменія Вірменія збільшила поставки в РФ в 4 рази Гонконг Естонія Киргизстан Китай Латвія Литва Німеччина Польща Сербія Туреччина Угорщина Узбекистан Японія

Дані: UN Comtrade, Bruegel (для Китаю), експорт для обраних країн з листопада 2021 року по листопад-грудень 2022 року

В сплеску експорту певних країн ключову роль відіграє електроніка. Наприклад, Вірменія, економіка якої переважно представлена сільським господарством, збільшила її постачання з 1 млн дол у 2021 році до 100 млн дол у 2022-му. Тобто, майже третина експорту з цієї країни до РФ прийшлась саме на електроніку.

І мова не лише про "мирні" пральні машини, з яких росіяни виймають мікрочипи аби використати їх у військовій техніці.

Європейські країни, що вводять санкції проти Росії, фактично продовжують експорт ненапряму, а через посередників, які дозволяють обійти обмеження.

Зокрема, Німеччина зменшила свій прямий експорт електроніки до Російської Федерації, але збільшила його щомісячний експорт до Вірменії з 0,5 млн дол до 4-6 млн дол.

Як зростав експорт електроніки до Вірменії у 2022-му році

2022 Італія $0.0M $0.5M $1.0M $1.5M $2.0M $2.5M $3.0M $3.5M $4.0M $4.5M $5.0M $5.5M $6.0M $6.5M 2022 Білорусь 2022 Естонія 2022 Латвія 2022 Литва 2022 Німеччина 2022 Польща 2022 Сербія 2022 Туреччина 2022 Угорщина 2022 Узбекистан 2022 Фінляндія 2022 Японія млн дол США

Італія $0.0M $0.5M $1.0M $1.5M $2.0M $2.5M $3.0M $3.5M $4.0M $4.5M $5.0M $5.5M $6.0M $6.5M Білорусь Естонія Латвія Литва Німеччина Польща Сербія Туреччина Угорщина Узбекистан Фінляндія Японія млн дол США

Дані: U.N. Comtrade, експорт до Вірменії групи товарів "Електричні машини та обладнання та їх частини; апарати для запису та відтворення звуку; апарати для запису та відтворення телевізійного зображення та звуку, частини та приладдя до таких виробів" (за міжнародною класифікацією HS-2 код 85)

Очевидно, що такі дії ставлять під загрозу загальну єдність та ефективність санкційного режиму проти держави-спонсора тероризму.

Причини

Мало кому це відомо, але у Європейському Союзі загалом правозастосування, зокрема, санкційної політики, є розрізненою роботою, яка в основному покладена окремо на кожну країну-учасницю блоку.

Роль спільного для ЄС органу – Європейської комісії – полягає лише в стеженні за виконанням і наданні рекомендацій, а вже національна влада відповідає за виявлення порушень і накладення штрафів.

"Один із чиновників Євросоюзу пояснив, що зрештою все зводиться до політичної волі, і національні чиновники можуть опинитися під тиском, коли справа доходить до вжиття жорстких заходів проти своїх компаній", – пише Bloomberg.

В питанні контролю за дотриманням санкцій поки що більше надії на Сполучені Штати, які намагаються частково залатати потік паралельного імпорту, використовуючи в якості "батога" так звані "вторинні санкції".

Крім того, американці мають вплив на інші країни, які допомагають Кремлю обходити запроваджені проти Кремля обмеження. Показовою в цьому плані є раптова зупинка Туреччиною транзиту санкційних вантажів до Росії.

За даними російських ЗМІ, це сталось одразу після того, як Туреччину відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Такий крок став несподіванкою для російського ринку, учасники якого терміново почали шукати альтернативні маршрути. За їхніми словами, застрягли саме санкційні товари, які йдуть до Росії через так званий "паралельний імпорт".

Команда проєкту Weekly Charts