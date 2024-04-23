В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто – данные МВД

В течение апреля 2024 года в сервисных центрах МВД наблюдается увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами - эта услуга пользуется наибольшим спросом среди автовладельцев.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

По данным МВД, за первую неделю апреля в сервисных центрах было проведено 43 578 регистрационных действий.

"В течение второй недели - 48 784, а третьей - 61 816. С начала этого месяца по состоянию на 22 апреля количество регистрационных операций выросло на 42%", - говорится в сообщении.

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При этом больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала апреля было оформлено 110 997 по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта - 74 389.

Также в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций транспортных средств по договору дарения. За первые три недели апреля было осуществлено 2 564 таких операций, а за аналогичный период марта - 444, добавили в МВД.

Напомним:

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В марте сообщалось, что в Украине резко вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин через договоры дарения.

Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы.

Один из пунктов касается изъятия автомобилей у граждан на нужды Вооруженных Сил. Норма не распространяется на тех, кто имеет только одно авто.

Подробнее о том, как будет работать изъятие авто у граждан для нужд ВСУ, читайте в материале ЭП: Мобилизация транспортных средств: у кого и при каких условиях могут изъять авто

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Экономическая правда