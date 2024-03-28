Свое жилье под 3% годовых. Кто может воспользоваться государственной программой "єОселя". Инструкция

Державна програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. До серпня 2023 року вона була доступна лише для військових, освітян та медиків. Згодом її кілька разів розширювали – зробили доступною і для інших категорій українців, а також змінили вимоги до житла, яке підпадає під іпотеку.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Наразі за державною програмою "єОселя" доступні два варіанти оформлення іпотеки: під 3% та 7% річних. Оформити кредит на купівлю житла під найнижчу ставку можуть не всі.

За умовами програми іпотека під 3% річних доступна для:

– військовослужбовців за контрактом та членів їх сімей;

– медичних працівників державної та комунальної форм власності;

– педагогічних працівників закладів освіти державної та комунальної форм власності;

– науковців закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форм власності.

Такий кредит надається на термін до 20 років з мінімальним початковим внеском 20% від вартості житла. Якщо за час дії іпотечного договору особа втратить статус однієї з вказаних категорії, то її переведуть на ставку 7% річних.

Реклама:

У деяких випадках місцева влада компенсує позичальникам відсотки за кредитами. У серпні 2023 року в рамках "єОселі" запустили чотири регіональні програми: у Закарпатській, Миколаївській, Чернівецькій областях та в Кропивницькому. У кожному регіоні свої особливості.

Закарпатська ОВА компенсує відсоткову ставку військовим ЗСУ, які служать за контрактом. Миколаївська ОВА частково відшкодовує виплати за іпотекою військовим, які перебували в полоні. Чернівецька ОВА компенсує частину відсоткової ставки за іпотечними кредитами військовим, силовикам, ветеранам війни, ВПО. Кропивницька міська рада компенсує місцевим мешканцям виплату відсотків за кредитом під 3% річних.

У 2024 році подібну програму запустили у Львівській області. Там кадрові військовослужбовці, правоохоронці, ветерани війни та учасники бойових дій можуть отримати кредит на придбання житла під 0%. Ставку 3% компенсують коштом обласного бюджету. Ці умови доступні місцевим клієнтам Приватбанку та Ощадбанку.

Подібні двосторонні угоди Приватбанк підписав з Криворізькою міськрадою та Одеською ВА. У Кривому Розі 3% компенсуватимуть кадровим військовослужбовцям, правоохоронцям, медикам, вчителям, науковцям та науково-педагогічним працівникам. В Одесі – лише військовослужбовцям.

З серпня 2023 року державну програму "єОселя" розширили.

За оновленими умовами іпотека під 7% річних доступна для:

– ветеранів війни та членів їх сімей;

– учасників бойових дій;

– людей з інвалідністю внаслідок війни;

– сімей загиблих ветеранів війни та захисників;

– українців, які не мають нерухомості або у власності яких менше 52,5 кв м для однієї людини та додатково 21 кв м на кожного члена родини.

Усі люди, які планують взяти участь у програмі "єОселя", повинні бути повнолітніми громадянами України, не старшими за 70 років на дату завершення договору іпотеки, не фігурувати в санкційних списках і не брати участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Яке житло підпадає під "єОселю"

Програма поширюється на певні типи житла, певну площу і певний термін введення в експлуатацію. Винятків немає ні для пільгових категорій, ні для решти учасників програми.

За іпотекою під 3% на вторинному ринку можна придбати житло в будинку, не старшому за десять років, під 7% – не старшому за три роки. На первинному ринку придбати житло можна лише в забудовника, акредитованого банком-партнером програми. Списки таких забудовників публікують банки.

З 2024 року українці отримали право купувати в іпотеку не лише квартири, а й будинки. Вони можуть обрати приватні будинки площею 62,5 кв м на особу плюс 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї.

Вимоги щодо дати введення в експлуатацію такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки, не старші за десять років, у Києві та обласних центрах і без обмежень віку – в інших населених пунктах. Іншим категоріям громадян під 7% доступні будинки, не старші за три роки. Житло, придбане за програмою "єОселя", підлягає обов’язковому страхуванню.

Недавно Верховна Рада дозволила українцям, які через війну втратили житло, використовувати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".

"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат "єВідновлення" за знищене житло на 2 мільйони гривень, а квартира, яку хочете придбати, коштує 3 мільйони. Раніше потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло. Тепер частину суми угоди можна покрити сертифікатом "єВідновлення", а на решту взяти кредит за програмою "єОселя", – пояснював очільник Мінцифри Михайло Федоров.

При цьому ставки за іпотечним кредитом та інші умови не змінюються.

Оформлення. Крок перший

Оформлення кредиту за програмою "єОселя" можна поділити на три етапи: подання заяви онлайн через "Дію", подання попередньої заяви в банк, подання фінальної заяви до банку. З кожним етапом розширюється пакет документів, який потрібно підготувати.

На першому етапі всі дані підтягнуться автоматично. У "Дії" потрібно зайти в розділ з послугами та обрати "єОселю". Далі із запропонованого переліку слід обрати категорію (пільговик, ВПО, без власного житла) і вказати сімейний стан. "Якщо ви офіційно одружені, для оформлення заяви знадобиться інформація про партнера. Він має зчитати QR-код або перейти за посиланням, яке ви йому надішлете", – пояснюють у "Дії".

Далі заявник надає дані про нерухомість, рівень доходу за останні три місяці, інформацію про неповнолітніх дітей та власні контакти. Такі ж відомості вносить партнер. Після цього вказуються орієнтовні дані про житло, яке заявник планує придбати: розташування, кількість кімнат, площа, вартість, розмір першого внеску.

Потім обирається банк, до якого подаватиметься заява. Наразі їх сім: Ощадбанк, Приватбанк, "Глобус банк", Укргазбанк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. Надіслати заяву можна в кілька банків або одразу в усі. На основі цих відомостей "Дія" сформує заяву, яку потрібно буде перевірити та підписати "Дією.Підписом".

Попереднє рішення та пропозиції банки надішлють протягом доби. У заявника буде 30 днів, аби переглянути та прийняти пропозицію.

Крок другий

Після подання заяви в "Дії" та прийняття пропозиції банку слід подати попередню заяву у фінансовій установі.

ЕП на власному прикладі розповідає, як відбувається ця процедура. Для цього журналістка надіслала заяви в різні банки та зупинилася на пропозиції Ощадбанку. Обрана однокімнатна квартира вартістю 1,6 млн грн розташована в Київській області. Перший внесок – 700 тис грн.

Щоб подати заяву в банку, потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний номер та довідку про доходи (ОК-5 чи ОК-7). ФОПи можуть надати річну декларацію або декларацію за останній рік, яку потрібно роздрукувати з Електронного кабінету платника податків. Отримавши ці документи, банк формує анкету, уточнюючи такі дані:

наявність власного житла або частки;

місце проживання та кому належить ця нерухомість (орендоване житло чи житло родичів);

орієнтовну площу майбутнього житла;

наявність додаткових доходів, які не вказані в довідках чи декларації;

сімейний стан;

трудовий стаж;

місце та адресу роботи;

контактні дані "когось з роботи", хто зможе підтвердити рівень доходів (керівник чи бухгалтер);

освіту.

Також Ощадбанк попросив надати кредитну історію. Отримати її можна на сайті Українського бюро кредитних історій (УБКІ). Раз на рік дізнатися свою кредитну історію можна безкоштовно, наступні рази – за 90 грн. Заяву на отримання кредитної історії можна оформити через бот у Telegram.

Кредитну історію можна отримати і в Міжнародному бюро (90 грн – українською мовою, 119 грн – українською та англійською). Якщо кредитної історії немає, потрібно отримати довідку про відсутність кредитної історії.

Усі процедури та уточнення в банку зайняли понад півтори години. Далі його працівники самостійно формують заяву. Скільки чекати на відповідь – невідомо. В Ощадбанку зазначали, що це може тривати від тижня до кількох місяців – залежно від того, чи потрібно уточнювати ще якісь дані.

Наразі з моменту подання заяви минули два тижні, відповідь банк ще не надіслав.

Пошук квартири та додаткові витрати

Після схвалення банком заяви на оформлення кредиту потрібно обрати житло, надати документи на нерухомість, документи власника і відкрити спеціальний рахунок у банку. На цьому етапі доведеться витратити чимало коштів на процедури, пов'язані з купівлею житла.

До прикладу, послуги рієлтора коштують 3-5% від вартості квартири. Купити її можна і без посередника, але далі без грошей не обійтися. Крім документів на житло (у продавця), банку потрібно надати експертну оцінку вартості нерухомості. Така послуга коштує близько 5 тис грн.

Наступна категорія витрат – банківські послуги: одноразова комісія за обслуговування кредиту (1% від суми позики), комісія за відкриття рахунку (200 грн) та комісія за переказ коштів на рахунок продавця (750 грн).

Кредитне житло обов’язково страхується. Вартість страховки становить 0,25% на рік від оціночної вартості нерухомості. Поліс можна вибрати в будь-якій страховій компанії.

Крім того, потрібно оплатити послуги нотаріуса, який засвідчить договір купівлі-продажу. Зазвичай продавець та покупець ділять ці витрати навпіл. В Ощадбанку кажуть, що орієнтовна вартість цих послуг – 8 тис грн з кожної сторони. Останній обов’язковий платіж – покупець повинен сплатити 1% від суми угоди у Пенсійний фонд. Стільки ж сплатить продавець, але державного мита.

Загальні додаткові витрати на купівлю квартири становлять 90-120 тис грн. Без послуг рієлтора витрати будуть значно нижчими – близько 43 тис грн.

Видача кредиту

В Ощадбанку розповіли, що зазвичай після обрання житла та надання всіх документів проблем з оформленням кредиту не буває (якщо немає питань до документів на житло чи відомостей про продавця). Банк запропонував оформити позику на 20 років з можливістю дострокового погашення. Однак і тут є нюанси.

Приклад. Сума кредиту становить 900 тис грн, річна ставка – 7%. За розрахунками банку, щомісячний платіж постійно знижуватиметься. Якщо в перший рік потрібно платити 8-9 тис грн, то в останній – 3,7-4 тис грн. Достроково кредит погашається "з кінця". Тобто якщо людина сплатить не 9 тис грн за місяць, а умовно 15 тис грн, то різниця покриватиме останні місяці кредитного періоду.

Платити за кредитом потрібно щомісяця в строго визначений термін. Робити це можна через мобільний застосунок. Для дострокового погашення кредиту або сплати більшої суми потрібно писати заяву у відділенні банку. Вочевидь, подавати такі заяви щомісяця може бути незручно, тож в Ощадбанку порадили збирати "надлишкові" гроші на іншому рахунку та вносити додатковий платіж раз на три місяці чи раз на пів року.