Экспорт Тайваня вырос почти на 20% из-за глобального бума ИИ

Общий экспорт Тайваня вырос на 18,9%, что является самым быстрым темпом роста за последние два года. Все из-за того, что поставки компьютерного оборудования, лежащего в основе глобального бума искусственного интеллекта, выросли более чем на 400%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включая серверы, жесткие диски и клавиатуры, в марте подскочил на 464,7% до $8,7 млрд по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в заявлении Министерства финансов Тайваня, опубликованном в среду.

Этот всплеск способствовал увеличению общего объема зарубежных поставок Тайваня до 41,8 миллиарда долларов США, что на 18,9% больше, чем в прошлом году, и является самым быстрым темпом роста с марта 2022 года. Экономисты прогнозировали рост на 7,5%.

Реклама:

"Темпы роста не всегда могут быть неожиданными, как в марте, но мы считаем, что экспортный спрос Тайваня и в дальнейшем будет получать значительный толчок благодаря инвестициям в области искусственного интеллекта и постоянному укреплению экономики США", - отмечает экономист ANZ Banking Group Банси Мадхавани.

Напомним:

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания запасных штаб-квартир за рубежом, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на Тайвань.

Реклама:

США планируют выделить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 6,6 миллиарда долларов грантов и до 5 миллиардов долларов займов, чтобы производитель чипов построил еще один завод в штате Аризона.