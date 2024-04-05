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Газопровод Balticconnector, который в прошлом году получил повреждения, возобновит работу 22 апреля

Пятница, 5 апреля 2024, 09:32 - Игорь Пилипив

Ремонт поврежденного эстонско-финского газопровода Balticconnector завершен, ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию 22 апреля.

Об этом сообщает ERR.

По словам представителя Elering, на этой неделе трубопровод успешно прошел гидравлические испытания. Сейчас проводят завершающие работы, во время которых трубопровод промывают водой, после чего проведут осушение и проведут внутренний геометрический анализ.

Ожидается, что Balticconnector снова будет введен в эксплуатацию 22 апреля, сообщил представитель Elering.

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Добавляется, что авария на газопроводе Balticconnector произошла 8 октября 2023 года, когда трубопровод был, предположительно, поврежден якорем зарегистрированного в Гонконге судна Newnew Polar Bear, которое направлялось из Калининграда в Санкт-Петербург. 

Напомним:

8 октября 2023 года операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Его перекрыли, утечку остановили. 

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Национальное бюро расследований Финляндии подозревало в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией судно под флагом Гонконга.

Газопровод Balticconnector работает с 2020 г., пролегает между эстонским городом Палдиска и финским Инкоо, его общая длина - 151 км, а длина подводной части - 77 км. Максимальный объем прокачки - 2,6 млрд кубометров в год. Доставка газа осуществляется в обоих направлениях.

газ Финляндия
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