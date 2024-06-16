В рамках Саммита мира планируют подтвердить, что ЗАЭС должна находиться под контролем Украины

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Совместное коммюнике Саммита мира в Украине, который проходит в Швейцарии предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ.

Об этом говорится в совместном коммюнике, который планируют принять в рамках Саммита мира, передает "Европейская правда".

Так, в первом пункте совместной позиции говорится о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.

"Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, надежным, защищенным и экологически приемлемым. Украинские атомные объекты, включая Запорожскую АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением. Любая угроза ядерным оружием или применение в нынешней войне недопустимы", - говорится в совместном коммюнике, которое должны подписать участники Саммита мира.

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Как сообщает "Европейская правда", несмотря на то, что пока это формально проект, а не окончательное решение, накануне речь шла о том, что в документ уже не будет внесено правок, утверждают участники саммита.

Напомним:

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд в субботу, 15 июня, открывает двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской "формулы мира".

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Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении более 1,5 миллиардов долларов для энергетического сектора и гуманитарных потребностей Украины.

Экономическая правда