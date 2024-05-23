Російський мільярдер Кузяєв, який забезпечує зв'язок для армії РФ, уникає санкцій ЄС та США – Trap Aggressor

Російський мільярдер та колишній топменеджер "Лукойл" Андрєй Кузяєв, компанії якого працюють на військово-промисловий комплекс РФ, досі не потрапив до санкційних списків ЄС та США.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch.

Журналісти з’ясували, що Кузяєв є власником і головою Ради директорів "Пермської фінансово-виробничої групи", яка спеціалізується на обслуговуванні компаній паливно-енергетичного комплексу, комерційній нерухомості, фондовому ринку, страховому та банківському бізнесі, ринку телекомунікацій.

Саме ця компанія контролює холдинг "Ер-Телеком", який забезпечує трансляції російської пропаганди.

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Інша компанія олігарха "Моріон" розробляє і виготовляє засоби зв'язку для оборонного комплексу. "Моріон" включена до переліку стратегічних підприємств Росії, оскільки постачає засоби зв’язку для дослідницького інституту "Вега", який напряму співпрацює з Міноборони РФ.

В минулому Кузяєв був акціонером і топменеджером нафтогазової компанії "Лукойл". Також в 90-х роках він приватизував "Пєрмьнєфть", що стала частиною найбільшого в РФ приватного нафтовидобувного холдингу. За оцінкою російського Forbes, статки Андрія Кузяєва у 2024 році становлять 1 млрд доларів.

Попри те, мільярдер перебуває тільки під санкціями України, а його родичі живуть ЄС та відпочивають на найдорожчих курортах світу.

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Дружина олігарха Юлія Кузяєва називає себе лікарем-алергологом і прямо зараз проводить фестивалі у Будві, Чорногорія. Своєю чергою, соцмережі доньки Куззєва Анни нагадують дорогий тревел-блог. Росіянка часто відвідує Женеву, Париж, гірськолижні курорти та Мальдівські острови.

Нагадуємо:

Підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман звернувся до влади Люксембургу з пропозицією почати мирні переговори щодо виплати йому компенсації у розмірі 15,8 млрд дол через те, що в країні в рамках санкцій ЄС заморозили його активи.