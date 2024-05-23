Российский "Норникель" впервые в истории второй год подряд не выплатит дивиденды

Крупнейший производитель цветных металлов в России, подсанкционный "Нрникель", впервые в истории второй год подряд не выплатит дивиденды.

Об этом пишет The Moscow Times.

"Совет директоров российского горно-металлургического гиганта „Норильский никель" рекомендовал не платить финальных дивидендов за 2023 год, в котором компания столкнулась с усилением санкционного давления и геополитического фона на финансовые результаты, сообщила она в четверг. Акционеры рассмотрят этот вопрос 28 июня", - говорится в сообщении.

Менеджмент "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и металлического никеля, заявлял, что поддержание финансовой устойчивости компании в приоритете перед дивидендами.

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"Норникель" впервые за 14 лет не заплатил дивиденды за 2022 год ввиду финансового состояния, но в 2023 году возобновил промежуточные выплаты. Ранее "Норникель" не выплачивал дивиденды в 2009 году на фоне конфликта акционеров.

Напомним:

Металлургическая компания Российской Федерации "Норникель" сталкивается с проблемами сбыта своей продукции в Европейском Союзе. Некоторые клиенты отказались покупать продукцию, изготовленную из российского металла.

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Экономическая правда