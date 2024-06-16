Сотрудница Neuralink подала в суд на компанию из-за опасных условий работы с обезьянами

Бывшая сотрудница Neuralink подала в суд из-за царапин от обезьяны, женщина утверждает об опасных условиях работы с лабораторными обезьянами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стартап Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink заставлял сотрудницу работать с обезьянами, которые были носителями вируса герпеса В, в условиях, когда животные царапали ее кожу, говорится в жалобе, поданной в пятницу в суд штата Калифорния.

Работница Линдси Шорт рассказала, что после перехода на работу в другой регион, в августе 2022 года, она столкнулась с "рабочей средой обвинений, невозможных дедлайнов". Позже ее уволили после того, как она сообщила руководству о своей беременности.

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Шорт подала в суд на компанию за неправомерное увольнение и дискриминацию по признаку пола, среди прочего.

Работница рассказала, что работая с обезьянами, которые переносили вирус герпеса В, она поцарапалась из-за перчатки. Линдси Шорт обвинила компанию в ненадлежащем обеспечении средствами защиты для работы с обезьянами.

В иске Шорт также отметила, что Neuralink не сдержала обещание предоставить ей гибкий график работы, чтобы приспособить его к потребностям ее семьи, а затем понизила ее в должности в мае 2023 года, через два месяца после повышения.

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В следующем месяце она сообщила отделу кадров Neuralink о своей беременности. На следующий день Шорт была уволена с работы, причем компания заявила, что причиной увольнения были проблемы с производительностью, как указано в иске.

Напомним:

На прошлой неделе компания Neuralink сообщила, что крошечные провода в мозгу ее первого пациента, которые позволяют управлять электронными приборами, вышли из положения, и об этой проблеме компания Илона Маска знала годами.

Экономическая правда