За неделю Нацбанк продал почти 900 миллионов долларов на межбанке

За неделю с 10 по 14 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 898 млн долл, при этом, купил 180 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 10 по 14 июня Нацбанк продал 898 млрд долл, что на 203,3 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, в течение недели Нацбанк купил 180 тыс долл.

Всего с начала года Нацбанк продал 12,893 млрд долл, тогда как купил 115,8 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 3 по 7 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 694,7 млн долл, при этом, не покупая валюту.

Экономическая правда