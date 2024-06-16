Из-за непогоды 15 июня был обесточен 21 населенный пункт
Из-за непогоды в субботу, 15 июня, был обесточен 21 населенный пункт в трех областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Из-за непогоды в центральных областях страны в субботу, 15 июня, были нанесены повреждения, которые привели к отключению электроэнергии в 21 населенном пункте.
В частности, в Киевской области - 13, в Черкасской области - 7, в Черниговской области - 1.
Кроме этого, как сообщают в Минэнерго, для соблюдения безопасной работы системы передачи и недопущения перегрузки сети, 15 июня, в западных регионах ограничивалось производство электроэнергии из возобновляемых источников энергетики (ВИЭ).
Напомним:
Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день, в Украине в воскресенье, 16 июня, не планируют применять стабилизационные отключения.
Из-за повреждения асфальтового покрытия в результате сильного ливня, прекращали движение транспорта от улицы Жилянской до улицы Физкультурная в центральной части Киева.
Экономическая правда