Из-за непогоды 15 июня был обесточен 21 населенный пункт

Из-за непогоды в субботу, 15 июня, был обесточен 21 населенный пункт в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Из-за непогоды в центральных областях страны в субботу, 15 июня, были нанесены повреждения, которые привели к отключению электроэнергии в 21 населенном пункте.

В частности, в Киевской области - 13, в Черкасской области - 7, в Черниговской области - 1.

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Кроме этого, как сообщают в Минэнерго, для соблюдения безопасной работы системы передачи и недопущения перегрузки сети, 15 июня, в западных регионах ограничивалось производство электроэнергии из возобновляемых источников энергетики (ВИЭ).

Напомним:

Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день, в Украине в воскресенье, 16 июня, не планируют применять стабилизационные отключения.

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Из-за повреждения асфальтового покрытия в результате сильного ливня, прекращали движение транспорта от улицы Жилянской до улицы Физкультурная в центральной части Киева.

Экономическая правда