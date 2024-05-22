Фрідман вимагає від Люксембургу майже 16 мільярдів доларів за заморожені активи – ЗМІ

Підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман звернувся до влади Люксембургу з пропозицією почати мирні переговори щодо виплати йому компенсації у розмірі 15,8 млрд дол через те, що в країні в рамках санкцій ЄС заморозили його активи.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости" із посиланням на слова двох джерел, знайомих із текстом повідомлення.

Зазначається, що адвокати Фрідмана надіслали відповідну пропозицію ще в лютому цього року, але поки що не отримали відповіді.

На думку російського олігарха, влада Люксембургу незаконно заморозила його активи, тому він вимагає компенсацію в розмірі 15,8 млрд доларів. Саме в таку суму Фрідман оцінив вартість своїх заморожених активів.

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Видання зазначає, що 15,8 млрд доларів є приблизною оцінкою, оскільки олігарх не може найняти експертів-оцінювачів у ЄС, а його люксембурзьким компаніям заборонено ділитися з ним фінансовою інформацією.

Фрідман посилається на двосторонній інвестиційний договір 1989 року між Бельгією і Люксембургом з одного боку і Радянським Союзом (і Росією як його правонаступницею) з іншого, який, на його думку, був порушений через замороження активів.

"Відповідно до цього договору у влади Люксембургу є півроку на відповідь, після чого Фрідман може звернутися до комісії ООН з права міжнародної торгівлі або до Стокгольмського арбітражу", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана про скасування санкцій, запроваджених проти них Радою ЄС на період з лютого 2022 року по березень 2023 року.