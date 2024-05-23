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В РФ разрешили конфисковывать имущество США в ответ на изъятие росактивов

Четверг, 23 мая 2024, 16:33 - Артур Крыжный

Глава РФ Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующий указ.

"Указ позволяет российским компаниям и частным лицам обращаться в российские суды с требованием признавать необоснованным изъятие имущества по решению судов или государственных органов в США", - пишет издание.

Так, если российский суд признал, что конфискация была необоснованной, специальная правительственная комиссия должна предложить для компенсации активы, связанные с США, и найденные на территории России.

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Указ Путина позволяет арестовывать недвижимость, ценные бумаги, доли в российских компаниях, имущественные права, принадлежащие США или американским резидентам и гражданам, на территории России.

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Напомним:

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На территории России недостаточно западных активов для пропорциональной ответной конфискации, но она все равно имеет способы отомстить Западу, если тот решится на взыскание ее международных резервов и других государственных активов.

Совет ЕС 21 мая одобрил передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

Экономическая правда.

Россия США активы
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