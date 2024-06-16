Норвегия выделит $103 миллионов на восстановление энергетики Украины

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что Осло предоставит Украине 1,1 миллиарда крон (103 миллиона долларов), чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру и обеспечить поставки электроэнергии к следующей зиме.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии, сообщает AFP.

По его словам, Осло ведет тесный диалог с Киевом о том, как Украина может наиболее эффективно использовать эти средства.

"Сами украинцы имеют лучшее представление о том, что нужно", – отметил он.

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По новым оценкам, более 50 процентов энергетических мощностей Украины было разрушено, отмечает норвежское правительство.

"Россия осуществляет массированные, систематические атаки, чтобы парализовать энергосистему, но украинцы работают днем и ночью, чтобы поддерживать жизненно важные поставки электроэнергии для населения", – указал Стьоре.

Он заявил, что уже принял решение о выделении 120 миллионов крон на ремонтные работы в Харьковской области, которая в последнее время особенно сильно пострадала от российских атак.

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Стьоре уточнил, что солнечные панели будут установлены в семи роддомах и операционных в Харьковской области.

Накануне вице-президент США Камала Харрис по случаю участия в Глобальном саммите мира объявила о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент для поддержки украинского народа.

Ранее стало известно о предоставлении Британией Украине двусторонней помощи в размере до 242 миллионов фунтов стерлингов (почти $300 млн), в частности для энергетических нужд.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта – в течение следующих лет.

Европейская правда