Пенсионный фонд профинансировал выплат на 37,4 миллиарда
По состоянию на 14 июня Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсионных выплат на 37,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Из этой суммы на выплаты пенсии направлено 37,4 млрд грн, в том числе через АО "Укрпочта" - 7,5 млрд грн, через уполномоченные банки - 29,9 млрд грн.
На выплату жилищных субсидий и льгот направлено 1447,2 млн грн. На страховые выплаты направлено 1922,8 млн грн, в том числе на оплату больничных - 760,9 млн грн.
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Напомним:
Денис Шмыгаль во время онлайн-участия в заседании Многосторонней координационной платформы доноров министерского уровня заявил, что Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.
Экономическая правда