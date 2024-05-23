В РФ собираются повысить налог на прибыль, что может привлечь дополнительные $14,2 млрд

В РФ намекнули на возможность повышения налога на прибыль с 20% до 25%, что по словам российского Минфина может привлечь дополнительные 14,2 млрд долларов в бюджет агрессора.

Об этом сообщает Reuters.

Глава РФ Владимир Путин предложил повысить налоги для компаний и состоятельных граждан, что вызвало реакцию в российском Минфине.

В Министерстве финансов РФ рассматривают возможность введения повышенного налога на прибыль, но при этом отменить "курсовые" экспортные пошлины. Россия ввела экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля к доллару, с 1 октября 2023 года до конца 2024 года на широкий спектр товаров, тогда как единовременный налог на прибыль в 2023 году принес казне 3,53 млрд долл.

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Глава российского Минфина Антон Силуанов намекнул на повышение ставки корпоративного налога до 25%, как в Китае и Иране. По оценкам главного экономиста российского государственного банка развития "ВЭБ" Андрея Клепача, такое повышение налога на 5% принесло бы дополнительно 1,9 триллиона рублей в казну.

Экономическая правда