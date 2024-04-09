Евросоюз экстренно отправил Украине 167 электрогенераторов

Евросоюз направил экстренную помощь Киеву в виде 167 генераторов после российских атак на ее энергетическую инфраструктуру, которые уже направляются в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предложили 157 электрогенераторов различной мощности через Механизм гражданской защиты ЕС, в то же время Евросоюз предоставил десять электрогенераторов большой мощности из собственных запасов стоимостью 3,57 млн евро.

"Каждый из этих (десяти) мощных генераторов мощностью 1 МВт может обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в условиях чрезвычайной ситуации", – говорится в заявлении.

Реклама:

По словам комиссара по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, план РФ погрузить Украину в темноту не будет иметь успеха, ведь "ЕС работает круглосуточно, чтобы поддержать энергоснабжение в Украине".

"Это подчеркивает важность готовности для эффективного реагирования на кризис. Я также благодарю Австрию, Германию, Швецию и Нидерланды за их немедленные предложения о предоставлении Украине генераторов через Механизм гражданской защиты ЕС", – добавил он.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в тесном контакте с украинскими властями на местах для оказания дальнейшей помощи в случае необходимости, отмечается в пресс-релизе.

Реклама:

Ранее сообщалось, что датское правительство выделило 40 млн датских крон (более 5 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.

На прошлой неделе стало известно, что Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Перед этим Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.

Европейская правда