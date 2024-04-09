Украина и Дания будут сотрудничать в сфере биогазов

Министерство энергетики Украины и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заключили договоренности о партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии с особым акцентом на биогазе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что это направление будет включено в Программу энергетического партнерства Украина-Дания (UDEPP). Соответствующий документ подписали руководители министерств Герман Галущенко и Ларс Огор во время встречи в Киеве.

"Дания и Украина сотрудничают в сфере энергетики уже 10 лет - наше сотрудничество началось с ветровой энергетики, возобновляемых источников, энергоэффективности. Теперь добавился еще один компонент - биогаз. Есть много датских компаний, которые готовы присоединиться к сотрудничеству с Украиной в этом направлении", - заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор.

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По словам Галущенко, реализацию соответствующих проектов важно начинать уже сейчас.

"За годы сотрудничества с Данией нам удалось начать ряд важных проектов в направлениях ВИЭ, развития "умных" сетей и экспертной поддержки в процессе интеграции украинских энергетических рынков в европейские. Поэтому мы рады и в дальнейшем расширять наше партнерство с датскими коллегами", - сказал глава Минэнерго.

Во время встречи министры также обсудили реализацию других программ сотрудничества, в частности изучение украинскими специалистами датского опыта развития энергосектора в рамках программы по энергетическому моделированию, добавили в министерстве.

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Экономическая правда