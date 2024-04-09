В первом квартале украинские металлурги увеличили производство на треть

Укрметаллургпром

В первом квартале 2024 года украинские предприятия металлургической отрасли произвели в среднем на треть больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ОП "Укрметаллургпром".

Так, по данным объединения, в январе - марте 2024 года произведено 1,59 млн т чугуна, что на 32,1% больше относительно января - марта 2023 года; 1,69 млн т стали (+36,6%) и 1,39 млн т проката (+35,5%).

Напомним:

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Цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.

Европейский механизм углеродной корректировки импорта CBAM может создать дополнительные расходы на традиционную металлопродукцию до 100 евро за тонну. Под действие CBAM подпадает примерно 6 млрд долларов украинского экспорта.

По сравнению с 2022 годом, Европейский союз в 2023 году сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 39,5%, до 4,8 млн тонн.

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