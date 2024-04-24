Украина получит более 420 миллионов евро помощи от Дании на восстановление и энергетику

Правительство Дании выделит около 40 млн евро на поддержку частного сектора, который участвует в восстановлении Украины, а также 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что привлечение средств состоится в рамках меморандума о взаимопонимании по долгосрочному сотрудничеству и восстановлению, заключенный между Украиной и Данией.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, подписанный меморандум предусматривает сотрудничество с частным сектором через созданный механизм Ukraine Facility с системой займов и гарантий в рамках Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO), который является частью Датско-украинского фонда, направленного на снижение финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании, участвующие в восстановлении Украины.

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"Согласно достигнутым договоренностям правительство Дании направит новое финансирование в EIFO, способствуя новым инвестиционным возможностям в размере не менее 300 млн датских крон (примерно 40 млн евро), таким образом общий пакет фонда достигнет 1,3 млрд датских крон, или 170 млн евро", – говорится в сообщении.

Также отдельное внимание будет уделяться зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры. В частности для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику, датское правительство выделит дополнительное финансирование к Украинскому механизму EIFO на сумме почти 380 млн евро.

Кроме того, Украина и Дания усилят сотрудничество в сфере судостроения, развития и реконструкции морской портовой инфраструктуры.

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Напомним:

Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной поддержки Украины объемом почти 300 млн евро, которые будут направлены, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.