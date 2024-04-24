Датская Carlsberg Group инвестирует в украинский бизнес около 2 миллиардов

фото Carlsberg Ukraine

Датская Carlsberg Group за 2023-2024 годы инвестирует в украинский бизнес около 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Carlsberg Ukraine по итогам встречи CEO Carlsberg Group Якоба Аарупа-Андерсена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что компания является одним из крупнейших датских инвесторов в Украине, владеет тремя пивоварнями в стране и является одним из крупнейших налогоплательщиков, платя более 3 миллиардов гривен налогов и сборов ежегодно.

"Ваша активность на украинском рынке поражает. Своими инвестициями вы подаете пример другим партнерам и инвесторам", - сказал Зеленский во время встречи.

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Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Украиной и Данией будет и в дальнейшем развиваться и укрепляться, основываясь на взаимном уважении и общих ценностях.

CEO Carlsberg Group также посетил Киевский пивоваренный завод PJSC Carlsberg Ukraine, на котором в прошлом году была установлена новая производственная линия, и выразил благодарность украинским коллегам за их устойчивость в условиях войны.

В пресс-службе компании добавили, что одним из ключевых моментов визита стало подписание Меморандума об углублении сотрудничества между Украиной и Данией, который открывает новые возможности в таких ключевых сферах как торговля, инвестиции, энергетика, судостроение, развитие морской портовой инфраструктуры.

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Экономическая правда