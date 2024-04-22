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Fintech Band Гороховского в 2023 году уплатила налоги на 1 миллиард

Понедельник, 22 апреля 2024, 19:27

Компания Fintech Band, являющаяся поставщиком ИТ-решений для проекта monobank, в 2023 году уплатила налогов в украинский бюджет на общую сумму 1,032 млрд грн.

Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский.

"Горжусь тем, что за 2023 год сумма моего личного дохода, с которого я уплатил все налоги, составила почти полмиллиарда гривен. Сумма уплаченных личных налогов – 46 млн грн", – написал Гороховский.

В частности, Fintech Band оплатила:

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  • налог на прибыль – 806 млн грн;
  • НДФЛ + ЕСВ + В3 – 180 млн грн;
  • НДС и другие налоги – 46 млн грн.

"Мы крупнейший налогоплательщик в отрасли и в юрисдикции Дія Сіті", – подчеркнул соучредитель monobank.

Экономическая правда

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