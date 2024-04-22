Fintech Band Гороховского в 2023 году уплатила налоги на 1 миллиард
Понедельник, 22 апреля 2024, 19:27
Компания Fintech Band, являющаяся поставщиком ИТ-решений для проекта monobank, в 2023 году уплатила налогов в украинский бюджет на общую сумму 1,032 млрд грн.
Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский.
"Горжусь тем, что за 2023 год сумма моего личного дохода, с которого я уплатил все налоги, составила почти полмиллиарда гривен. Сумма уплаченных личных налогов – 46 млн грн", – написал Гороховский.
В частности, Fintech Band оплатила:
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- налог на прибыль – 806 млн грн;
- НДФЛ + ЕСВ + В3 – 180 млн грн;
- НДС и другие налоги – 46 млн грн.
"Мы крупнейший налогоплательщик в отрасли и в юрисдикции Дія Сіті", – подчеркнул соучредитель monobank.
Экономическая правда
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