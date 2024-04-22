Fintech Band Гороховського у 2023 році сплатила податків на 1 мільярд 

Компанія Fintech Band, яка є постачальником ІТ-рішень для проєкту monobank, у 2023 році сплатила податків до українського бюджету на загальну суму 1,032 млрд грн.

Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.

"Пишаюся тим, що за 2023 рік сума мого особистого доходу, з якого я сплатив усі податки, склала майже півмільярда гривень. Сума сплачених особистих податків – 46 млн грн", – написав Гороховський.

Зокрема Fintech Band сплатила:

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податок на прибуток – 806 млн грн;

ПДФО + ЄСВ + В3 – 180 млн грн;

ПДВ та інші податки – 46 млн грн.

"Ми найбільший платник податків у галузі та в юрисдикції Дія Сіті", – наголосив співзасновник monobank.

Економічна правда

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