Fintech Band Гороховського у 2023 році сплатила податків на 1 мільярд
Понеділок, 22 квітня 2024, 19:27
Компанія Fintech Band, яка є постачальником ІТ-рішень для проєкту monobank, у 2023 році сплатила податків до українського бюджету на загальну суму 1,032 млрд грн.
Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.
"Пишаюся тим, що за 2023 рік сума мого особистого доходу, з якого я сплатив усі податки, склала майже півмільярда гривень. Сума сплачених особистих податків – 46 млн грн", – написав Гороховський.
Зокрема Fintech Band сплатила:
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- податок на прибуток – 806 млн грн;
- ПДФО + ЄСВ + В3 – 180 млн грн;
- ПДВ та інші податки – 46 млн грн.
"Ми найбільший платник податків у галузі та в юрисдикції Дія Сіті", – наголосив співзасновник monobank.
Економічна правда
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