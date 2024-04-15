На Прикарпатье разоблачили руководство лесхоза, незаконно вырубившее леса на четверть миллиарда

Государственное бюро расследований разоблачило в Прикарпатье руководство лесхоза, которое незаконно рубило лес на заповедной территории. Ущерб составляет 250 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что правоохранители сообщили о подозрении организованной группе из числа чиновников госпредприятия "Кутское лесное хозяйство", которая незаконно рубила лес на территории Национального природного парка "Гуцульщина".

"Создал группу руководитель лесхоза еще в 2018 году. Чиновники незаконно, без разрешений и согласований выдавали документы для проведения рубок на участках, которые уже более 20 лет не находятся в подчинении лесного хозяйства, а входят в состав Национального парка", – говорится в сообщении ДБР.

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Срубленную древесину продавали населению, а деньги присваивали. Такая противоправная деятельность на протяжении нескольких лет нанесла ущерб экологии почти на 250 млн грн.

Также в состав группы, кроме руководителя предприятия, входили исполняющий обязанности главного лесничего, лесничий и инженер по охране и защите леса.

Четверым участникам преступной группы поставлено в известность о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в незаконной порубке и сбыте деревьев на территории природно-заповедного фонда.

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Как уточнили в ГБР, для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск. Также в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения – содержании под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

Напомним:

Недавно ГБР разоблачило должностных лиц Госпродпотребслужбы двух областей, которые организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта и импорта агропродукции. Они ежемесячно получали более 160 тысяч долларов.