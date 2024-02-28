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Списывали и продавали военное имущество по более высоким ценам: ГБР разоблачило схему на почти 4 миллиона

Среда, 28 февраля 2024, 14:30 - Артур Крыжный

В Киеве Государственное бюро расследований (ГБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Территориальной обороны города. Злоумышленники украли вещей минимум на 3,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В состав организованной преступной группы входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества. А также гражданские лица, которые занимались его продажей.

Организовал преступную схему один из гражданских, который имел влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. С их помощью он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и тому подобное. Украденное вывозилось из воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.

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Злоумышленники украли вещей минимум на 3,6 миллиона грн. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.

Во время обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены ОПГ намеревались продать через интернет. С продукции срезали бирки, которые указывали, что имущество принадлежит ВСУ и не предназначено для продажи.

Организатор и 2 человека, один из которых военнослужащий, задержаны "на горячем" при продаже военного имущества на сумму более 2 миллионов грн со "скидкой" в почти 50%. Организатору сделки и участникам сообщено о подозрении, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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ДБР
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