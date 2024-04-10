Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов".

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ, передает "Европейская правда".

"Продолжается блокирование трех направлений – "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Совокупно в очередях стоят 450 грузовиков", – сказал Демченко.

Он отметил, что пункт пропуска "Ягодин" является крупнейшим инфраструктурным направлением на границе с Польшей для пропуска именно грузовых транспортных средств. В частности, за сутки он может пропускать 1200-1400 грузовиков. Зато в сторону Украины за минувшие сутки проехало лишь 70 грузовых транспортных средств.

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Спикер отметил, что есть очереди и на ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается в направлении пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини".

Демченко подчеркнул, что польские фермеры не блокируют движение для других категорий транспорта и грузов с гуманитарной помощью.

28 марта премьер Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, которые являются предметом спора.

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Европейская правда.