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Энергетики вернули свет потребителям на Киевщине после обстрелов россиян

Среда, 8 мая 2024, 10:47 - Артур Крыжный

Энергетики ДТЭК восстановили свет для 1023 семей в Вышгородском районе Киевской области после утренней атаки россиян, которая повредила электросети.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Утром в результате очередной атаки обломками были повреждены электросети в Киевской области. 1023 семьи в Вышгородском районе области остались без электричества", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Россияне утром, 8 мая, обстреляли вокзал в Херсоне, движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" временно ограничено до Николаева.

Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.

энергетика ДТЭК Киев Украина
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