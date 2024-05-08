Энергетики вернули свет потребителям на Киевщине после обстрелов россиян
Среда, 8 мая 2024, 10:47 -
Энергетики ДТЭК восстановили свет для 1023 семей в Вышгородском районе Киевской области после утренней атаки россиян, которая повредила электросети.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Утром в результате очередной атаки обломками были повреждены электросети в Киевской области. 1023 семьи в Вышгородском районе области остались без электричества", - говорится в сообщении.
Напомним:
Реклама:
Россияне утром, 8 мая, обстреляли вокзал в Херсоне, движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" временно ограничено до Николаева.
Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
Реклама: