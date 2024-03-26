Украина получила третий транш от МВФ в почти 900 миллионов долларов
Вторник, 26 марта 2024, 11:50 -
В госбюджет Украины 26 марта поступил третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда в размере 880 миллионов долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность", - добавил глава правительства.
Шмыгаль отметил, что Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами и готовится к следующему пересмотру программы.
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Напоминаем:
На прошлой неделе Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF.
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