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Украина получила третий транш от МВФ в почти 900 миллионов долларов

Вторник, 26 марта 2024, 11:50 - Анастасия Жарикова
 
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В госбюджет Украины 26 марта поступил третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда в размере 880 миллионов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность", - добавил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами и готовится к следующему пересмотру программы.

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Напоминаем:

На прошлой неделе Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF.

МВФ финансы Украина госбюджет
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