Враг атаковал энергообъекты в 6 областях: вечером возможны ограничения потребления

ДСНС

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, в ведомстве попросили потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (в частности, с 19:00 до 22:00).

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"Промышленность - пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, сегодня в часы утреннего пика по запросу Украины осуществляется аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. В вечерние часы возможно применение ограничения потребителей электроэнергии.

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