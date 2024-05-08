Враг атаковал энергообъекты в 6 областях: вечером возможны ограничения потребления
Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"Враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, в ведомстве попросили потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (в частности, с 19:00 до 22:00).
"Промышленность - пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, сегодня в часы утреннего пика по запросу Украины осуществляется аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. В вечерние часы возможно применение ограничения потребителей электроэнергии.
Напомним:
Россияне утром, 8 мая, обстреляли вокзал в Херсоне, движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" временно ограничено до Николаева.
Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.