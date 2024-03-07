Из-за боевых действий есть новые повреждения энергосети в трех областях

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Из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Сумской и Херсонской областях. Без света остается 359 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 359 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Сумской, Херсонской областей. В Харьковской области во время ночных обстрелов повреждено здание представительства районных электросетей, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Из-за технологических нарушений есть обесточивание в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.

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В то же время в энергокомпании отмечают, что дефицита генерации в энергосистеме не прогнозируется.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)