Из-за боевых действий есть новые повреждения энергосети в трех областях
Из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Сумской и Херсонской областях. Без света остается 359 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 359 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Сумской, Херсонской областей. В Харьковской области во время ночных обстрелов повреждено здание представительства районных электросетей, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Из-за технологических нарушений есть обесточивание в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.
В то же время в энергокомпании отмечают, что дефицита генерации в энергосистеме не прогнозируется.
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