Енергетики отключили энергоблок АЭС от сети для капитального ремонта
Пятница, 8 марта 2024, 11:10 -
Энергоблок одной из украинских АЭС был отключен от сети и выведен в плановый капитальный ремонт.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Один энергоблок АЭС отключен от сети и выведен в плановый капитальный ремонт", — говорится в сообщении.
При этом, дефицита генерации в энергосистеме не прогнозируется. ТЭС и ТЭЦ работают согласно графику и командами диспетчера, а ГЭС работают на максимальную мощность.
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Напомним:
В четверг 7 марта из-за профицита электроэнергии энергоблоки украинских АЭС были переведены на пониженную нагрузку.
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