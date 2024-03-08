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Енергетики отключили энергоблок АЭС от сети для капитального ремонта

Пятница, 8 марта 2024, 11:10 - Артур Крыжный

Энергоблок одной из украинских АЭС был отключен от сети и выведен в плановый капитальный ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Один энергоблок АЭС отключен от сети и выведен в плановый капитальный ремонт", — говорится в сообщении.

При этом, дефицита генерации в энергосистеме не прогнозируется. ТЭС и ТЭЦ работают согласно графику и командами диспетчера, а ГЭС работают на максимальную мощность.

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Напомним:

В четверг 7 марта из-за профицита электроэнергии энергоблоки украинских АЭС были переведены на пониженную нагрузку.

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Экономическая правда
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