Сорок штатов США призвали Meta бороться с массовыми похищениями аккаунтов в Facebook и Instagram

Сорок штатов США и Вашингтон призвали компанию Meta бороться с мошенниками, которые похищают аккаунты в Facebook и Instagram, чтобы противостоять "драматическому" всплеску захвата аккаунтов.

Об этом сообщает Reuters.

В письме к главному юристу Meta штаты во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс заявили, что мошенники "побеждают в войне и свирепствуют в соцсетях компании", после того, как в ноябре 2022 года Meta объявила о сокращении тысяч рабочих мест, которые занимались вопросом безопасности и конфиденциальности.

В обращении говорится, что с 2019 года Нью-Йорк получил на 1000% больше жалоб на мошенников, которые получают доступ к аккаунтам и меняют пароли, что позволяет им читать личные сообщения и выдавать себя за настоящих пользователей, чтобы обманывать контакты и общественность.

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Четыре штата - Иллинойс, Северная Каролина, Пенсильвания и Вермонт - сообщили об увеличении количества жалоб более чем на 250% только за последний год.

В обращении штаты призвали Meta тратить больше средств на предотвращение взлома аккаунтов, в том числе за счет увеличения штата сотрудников, а также теснее сотрудничать с людьми, чьи аккаунты были похищены.

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Напомним:

В Facebook и Instagram вечером 5 марта произошел массовый сбой.